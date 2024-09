Het leven van deze animatiebloemen gaat niet altijd over rozen

Heb je geen idee hoe je een bloem of plant in leven houdt? Dan moet je de animatiefilm Story of Flowers eens kijken. De drieëneenhalve minuut durende film gaat over de levensloop van exotische bloemen en hoe planten het levenslicht zien. Bloemenkunstenaar Azuma Makoto kwam op het idee doordat hij geen enkel goed boek of film tegenkwam waarmee hij dat concept op een simpele manier aan zijn dochter kon uitleggen. Om zijn eigen visie erin te kunnen gooien benaderde hij kunstenaars Katie Scott en James Paulley, die kinderboeken over de evolutie en het dierenrijk illustreerden en daar ook animaties van maakten.

Het project is heel anders dan we van Makoto gewend zijn. Zo stuurde hij eerder een boeket de ruimte in, stopte hij bloemstukken in ijsblokjes en zond een bonsaiboompje naar alle uithoeken van de wereld.

Videos by VICE

Dit keer gaat hij voor kinderlijk eenvoudige aanpak. Het maakt niet uit welke taal je spreekt, waar je woont of hoe oud je bent. Story of Flowers is voor iedereen. De visualisaties van Scott en Paulley – gebaseerd op de kennis van Makoto – nemen je mee door het leven van een plant: van de wortels tot aan de ontkieming, van de bloei tot aan de bestuiving door vogels en insecten, maar ook het overleven van regen en stormen, de wedergeboorte en het onvermijdelijke verval.

Meer kunstwerken van de bloemenfanaat vind je op zijn website.