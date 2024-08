Het leven van een artiest, maar dan beter

Het begon allemaal in een verlaten kantoorgebouw in Elsene. Daar woonde Arne Huysmans toen hij in 2017 op het idee kwam om VOLTA op te richten. Beetje bij beetje werd zijn woonruimte omgetoverd tot een klein muziekcentrum: de slaapkamers werden repetitieruimtes, de woonkamer een concertzaal en de keuken deed dienst als backstage-ruimte.

Eén jaar na de oprichting verhuisde VOLTA naar CityGate Studio in Anderlecht. Dankzij de hulp van vrienden en vrijwilligers, groeide het project uit tot een muziekcentrum voor de alternatieve scene van de Belgische hoofdstad. Intussen zijn er zestien repetitieruimtes, twee concertzalen en kunnen artiesten er aan hun muziek werken in een van de opnamestudio’s. Het werd een mooie kleine plek, die zowel creatief als toegankelijk is.

Videos by VICE

Er zijn twee dingen die je moet onthouden. Ten eerste: na enkele mooie jaren in Anderlecht, verhuist het VOLTA-project. Momenteel zijn ze op zoek naar een nieuw gebouw in Brussel. Ten tweede: in afwachting van een nieuwe locatie viert VOLTA op 14 mei zijn 5-jarig bestaan, met een hele mooie line-up. Koop nu je tickets.

En terwijl jij zit te wachten op je tickets, kan je nog even van deze foto’s van de afgelopen jaren genieten. Klaar om in de archieven, de glorie en de eeuwigheid te belanden.

Volg VICE België ook op Instagram.