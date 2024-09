Het leven van een professionele gokker

Dirk Paulssen is een normale en vrolijke Duitser van in de zestig. Er is alleen één ding dat hem onderscheidt van andere mensen van zijn leeftijd: hij is professioneel gokker. Je kunt hem het beste omschrijven als een combinatie van een doorgedraaide gokker, een wiskundig genie en een voetbalfanaat. Maar in tegenstelling tot een hoop gokkers, is hij geen slachtoffer van zijn verslaving. Sterker nog, hij ondersteunt zijn familie met het gokken op voetbal. Het klonk ons niet bijzonder realistisch in de oren, maar na een leuk gesprek met deze menselijke gokcomputer zijn we overtuigd.

VICE Sports: Je leeft met je gezin in een groot appartement, je hebt meerdere kinderen en je verdient al je geld met gokken. Hoeveel druk ligt er op goed gokken?

Dirk Paulsen: De druk is hoog. Vooral omdat het altijd aantrekkelijk lijkt om tegen de cijfers en statistieken in te gaan en op je gevoel te gokken. Maar je kan veel geld verliezen als je irrationeel denkt. Ondertussen heb ik genoeg ervaring om altijd helder te denken wanneer ik gok. Er gaat niet zoveel fout.

Wat was je grootste verlies ooit?

Tot 2008 gokte ik alleen [Paulsen heeft nu ‘business partners’]. De wekelijkse omzet was meestal meer dan 10.000 euro. Maar er waren ook tijden dat ik in een weekend 30.000 euro er doorheen jaste. In sommige periodes ging het vaker achter elkaar mis ging. Daar moet je gewoon van terug komen. Aan de andere kant heb je ook goede periodes, die moet je dan zo lang mogelijk vasthouden zonder irrationeel te gaan denken.

Je gokt voornamelijk op voetbal. Of de bal er in gaat of net op de paal komt is een kwestie van geluk – hoe reken je dat uit?

Ik heb een programma ontwikkeld dat compleet gebaseerd is op wiskunde. Mijn keuzes hebben niks met geluk te maken. Ik laat niks over aan mijn gevoel, het is allemaal uit te rekenen.

Heb je een opleiding gedaan? Of wist je altijd al dat je later een gokker wilde worden?

Ik heb wiskunde gestudeerd, maar tijdens mijn studie ging ik steeds meer gokken. Ik ontwikkelde het programma tijdens mijn studie en begon ermee te spelen in de grote boze wereld. Eerst gokte ik op backgammon of blackjack. Later begon ik pas met voetbal en ontwikkelde ik ook daarvoor een programma. Dat was allemaal terwijl ik nog studeerde.

Dus hoe oud was je toen je voor het eerst op voetbal gokte?

Ik was 24 toen een vriend me een blaadje liet zien van SSP Overseas Betting. Toen gokte je nog via pen en papier. Eerst begreep ik er niks van, maar ik zette toch maar wat in. Ik was boos – we verloren natuurlijk. Toen begon ik te denken en alle berekeningen te maken.

Wanneer begon je met winnen dankzij je programma?

We gokten voor het eerst met veel geld tijdens het EK van 1988. We wonnen ongeveer 2000 euro. Toen het WK van 1990 begon was mijn programma helemaal af. En we waren heel succesvol. Na het WK nam ik ontslag. Ik ging van programmeur naar fulltime gokker.

Dat was best dapper, om alles op te geven vanwege een goed WK.

Het klinkt gek, maar ik was er gewoon zo goed in. Ik kon het en ik wilde het. Toen ik 26 was, won ik 20.000 dollar bij het wereldkampioenschap backgammon in Monte Carlo. Het was niet een kwestie van eenmalig geluk, ik wist gewoon dat ik er werk uit kon maken.

Je was een jonge man met 20.000 dollar op zak in Monte Carlo. Dan moet je wel grootheidswaanzin hebben gehad, toch?

Jazeker. Ik deed een paar domme dingen, of anders gezegd, ik heb me vermaakt. Meisjes weten het als je succesvol bent en Monte Carlo is een goede stad om je te vermaken. Na die winst reisde ik nog zes weken door terwijl ik bleef gokken.

Ben je verslaafd?

Niet echt. Ik ging uiteindelijk weg uit Monte Carlo. Ik wist dat ik veel geluk had en dat het niet voor altijd zo kon blijven. Ik ging naar Monte Carlo met zo’n 2500 euro en na zes weken feest ging ik naar St. Tropez, Nice en Parijs. Uiteindelijk kwam ik terug in Berlijn met net zoveel geld als ik op de heenweg bij me had.

Wat is het verschil tussen jou en andere mensen die wedden op voetbal?

Ik heb geen favoriet team of een geluksnummer. Ik volg alleen wetenschap en cijfers. Mijn systeem spuwt statistieken die interessant zouden zijn voor Sky Sports, spelers, trainers, managers, sportverslaggevers – eigenlijk voor iedereen. Ik heb teams heel precies geranked en hou prestaties anders bij dan de stand in een competitie. Ik heb zelfs een soort geluksratio in het programma gebouwd zodat ik kansen kan berekenen.

Hoe bereken je het geluk van een team?

Het is complex. Ik zal het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Als Werder Bremen aanvalt en ze kunnen schieten van zo’n 20 meter afstand, dan is er een kans dat ze dat proberen Ze schieten op doel maar ze hebben geen grote kans om te scoren. Een Bayern-speler zou waarschijnlijk eerder een medespeler zoeken die in een betere positie staat.

Daarnaast is het zo dat een betere voorhoede beter met goede kansen omgaat. Als Lewandowski dezelfde kans heeft om te scoren als Hosiner van Köln, dan is er 50% kans dat Lewandowski die kans benut en een goal maakt, en maar 25% kans dat Hosiner scoort.

Welk team had er vorig seizoen veel geluk volgens jouw ratio?

Hertha BSC heeft bijvoorbeeld belachelijk veel geluk gehad, maar Wolfsburg heeft juist weer veel pech gehad.

Hoe reageren mensen meestal op jouw baan?

Een typische quote is: “Als je gokt, speel je vals.” Dat is complete bullshit natuurlijk. Gokken is iets wiskundigs, het is juist heel eerlijk. Gelukkig wordt dat tegenwoordig steeds meer erkend. Vroeger maakten mensen er meer een probleem van, vooral oudere mensen. Vandaag de dag is het nauwelijks een probleem.

Hoe vertel je je kinderen wat je voor werk doet?

Mijn jongste kinderen beginnen het langzaam te begrijpen. En ze snappen dat er geld is om te krijgen wat ze willen. Ik weet niet wat voor antwoord ze geven als iemand op school vraagt wat voor werk ik doe. “Hij doet iets met gokken op voetbal,” denk ik. Ze schamen zich er in ieder geval niet voor.

Ben je soms bang dat je het verkeerde voorbeeld geeft?

Mijn oudste zoon is 18 en was op zoek naar een baan. Ik bood hem er een aan, waarbij hij mij zou helpen met voorspellen. Hij was een week lang bij mij thuis en leerde het programma met de statistieken kennen. Het voelde alsof ik aan mijn erfenis aan het werken was. Ook omdat er niemand met het programma kan werken behalve ikzelf. Dus ik geef geen slecht voorbeeld.

—

