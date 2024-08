Het leven van Remco “Grizzly” Pardoel zit vol jiujitsu en ayahuasca

Remco “Grizzly” Pardoel (49) is een reus met een snelle zonnebril en een schattig hondje onder zijn arm. Op het terras waar ik hem ontmoet begroet hij me met een knuffel en een brede glimlach. Pardoel is Europees pionier op het gebied van MMA en Braziliaans jiujitsu. Hij was een van de eerste deelnemers aan UFC, heeft een vierde graad zwarte band in Braziliaans jiujitsu en trainde grootheden als Fedor Emelianenko, Stefan Struve en Melvin Manhoef.

De afgelopen anderhalf jaar woonde Pardoel in Saoedi-Arabië, waar hij manager was van de grootste sportschool van dat land. Nu is de UFC-veteraan terug in Nederland. Voor VICE Sports zocht ik hem op om te praten over Braziliaans jiujitsu, de begindagen van de UFC en zijn liefde voor het psychedelische plantenbrouwsel ayahuasca.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Remco, je hebt veel invloed gehad op de ontwikkeling van vechtsport in Nederland. Hoe belangrijk is dat voor je?

Remco Pardoel: Heel belangrijk. Ik weet wie ik heb voortgebracht. Mensen kunnen mij arrogant noemen, maar mijn impact op de sport is intens. Mijn leerlingen brengen hun leerlingen de UFC in.

Over welke vechters hebben we het dan?

Bijvoorbeeld Alistair Overeem, Marloes Coenen, Germaine de Randamie. Allemaal leerlingen van leerlingen van mij.

Wat vind je van het huidige niveau van Braziliaans jiujitsu in Nederland?

We lopen achter.

Hoe komt dat?

Alles heeft te maken met ego. Als je stappen maakt, zet dan niet je eigen ego voor. Denk aan de sport en niet alleen aan jezelf. Zo haal je de sport naar beneden.

Wat is er nodig om MMA in Nederland naar een hoger niveau te tillen?

Je moet mensen van een bepaald niveau bij elkaar zetten, en samen trainen. Deel je kennis. Ook moeten er meer evenementen komen. Vroeger had je er elke week wel eentje. WFL maakt wel goede stappen. En in België heb je Strength & Honor Championships, ook een goed evenement.

Hoe ben je in contact gekomen met Braziliaans jiujitsu?

In 1993 won ik het WK jiujitsu. Er liepen daar allemaal Brazilianen rond, met een totaal andere stijl. Ik had hier en daar wel wat gehoord over Braziliaans jiujitsu, maar niet veel, dus vroeg ik ze of ze eens les wilden geven in Nederland.

En?

Als je tien mensen vraagt komen er normaal misschien één of twee. Ik heb veertien mensen gevraagd en ze kwamen allemaal. Dus gaf ik in november 1993 de eerste seminar Braziliaans jiujitsu. Dat was een soort introductie voor Europa.

Kan je op jouw niveau nog overal trainen? Jij hebt natuurlijk wel een uitdaging nodig.

Je kunt echt overal trainen. Al die ego’s denken tegenwoordig een trainingskamp nodig te hebben om goed te trainen. “Ik wil dit hebben, ik moet dat hebben,” zeggen ze dan. Maar weet je wat? In 1993 was er helemaal niks. Ik was de eerste in Europa met Braziliaans jiujitsu en een van de eersten met MMA. Wie hadden we als referentiekader? We trainden allemaal met wittebanders en zijn allemaal goed geworden. Je moet overal kunnen trainen, anders beperk je jezelf.

Hoe ben je vanuit Braziliaans jiujitsu in contact gekomen met de UFC?

Ino Alberga had toentertijd een vechtsportblad. Daar stond een oproep in voor een open stijl vechtsportevenement. Als je toen judo of jiujitsu deed, was je volgens veel mensen een homo, want kickboksers en thaiboksers waren de echte mannen. Bruce Lee deed Wing Chun, dus dat was levensgevaarlijk, en de Indonesische vechtsport pencak silat was dodelijk.

Werd je onderschat?

Andere vechtsporters waren zo stoer in die tijd. Ik kreeg van die opmerkingen van: ik ga niet tegen je vechten, want als ik je aanraak dan ben je dood. Daarom wou ik juíst echt weten hoe ik het als grappler tegen een andere stijl zou doen. Ik schreef mezelf in voor de UFC. Ik zou eigenlijk al aan de eerste meedoen, maar die zat jammer genoeg vol, dus deed ik mee met deel twee. Ik stond bij mijn eerste partij tegen Alberto Cerra Leon, de toenmalig wereldkampioen in pencak silat.

En? Hoe verliep die partij?

Hij heeft in de eerste ronde afgetikt. Daarna versloeg ik Orlando Wiet op KO. Ik heb geluk gehad dat ik kickboksen al trainde bij Lucien Carbin en werkte met Gerard Gordeau en Cor Hemmers. Uiteindelijk verloor ik op UFC 2 van Royce Gracie, de uiteindelijke winnaar.

Hoe was de stemming bij de UFC toen?

Die was er niet. Het zou eigenlijk in een grote hal zijn waarvoor vijfduizend kaarten waren verkocht. Daar mocht het ineens niet doorgaan, dus werd het een of ander sociaal centrum waar tweeduizend mensen in pasten. Ze hebben alle vijfduizend bezoekers er toch gewoon ingepropt, vandaar dat het er zo bomvol uitzag. Beneden had je twee ruimtes, één voor de rode hoek en één voor de blauwe. Dat was het. De camera’s vlogen slechts twee meter boven je. Een hele ervaring.

Was de stemming onderling wel oké?

Met Orlando Wiet heb ik nog getraind en ben ik samen naar de bergen geweest. Dat was gewoon werk. Met Cerra Leon was het wel anders. Hij vond zichzelf heel wat.

Wat vind je van de huidige staat van de UFC?

Bij ons was het heel anders. Je had maar één ronde, dus de wedstrijd stopte pas wanneer je afklopte of KO ging. Dat was veel spannender dan nu. Er is nu wel meer kennis, dus kun je je beter voorbereiden. MMA is echt een sport, maar soms is het niveau discutabel. Voor Amerikanen is het makkelijker om binnen te komen. Wij Europeanen moeten tegenwoordig een record van 7-0 of 8-0 hebben voordat we überhaupt een kans krijgen.

Trashtalken blijft best een ding in de UFC. Wat is jouw mening daarover?

Ik vind het niet niet heel chique. Het perfecte voorbeeld vind ik de partij tussen Rose Namajunas en Joanna Jędrzejczyk. Dat was de ultieme payback.

Jędrzejczyk probeerde echt in het hoofd van Namajunas te komen.

Joanna is een van de meest getalenteerde vechters ter wereld. Ze is staand goed, maar haar judo was kut en haar Braziliaans jiujitsu zwaar ondermaats. Ze was kampioen en de sterkste, maar niet in een complete klasse. Toen kwam Rose en die gaf haar een portie karma. En de tweede keer weer.

Zo zie je maar dat trashtalk niet altijd werkt. Wat vind je dat incident van Conor McGregor?

Vroeger sloeg Paul Daley zijn tegenstander nadat de partij afgelopen was. Hij werd geschorst en mag nu nooit meer bij de UFC vechten. McGregor gooit een steekwagen in een bus, maar zal waarschijnlijk niet zo snel een sanctie krijgen. Ze meten met twee maten. Daar hou ik niet van.

Wat denk je dat er met McGregor gaat gebeuren?

Ik denk dat hij deals gaat maken met de getroffen personen en een partij gaat draaien in Rusland tegen Khabib Nurmagomedov. Dat wordt de meest epische UFC ooit.

Wie gaat die partij winnen?

Khabib. Hij is meer allround. Hij kan een goede tik hebben. Als hij een tegenstander krijgt die aanvalt, dan kan hij hem vastpakken. McGregor heeft nu een redelijk niveau in Braziliaans jiujitsu. Hij zit tegen de bruine band of zwarte band aan te hikken.

Ik hoor steeds meer MMA-atleten en mensen in de vechtsportwereld het hebben over ayahuasca. Jij gebruikt het ook. Wat is het eigenlijk?

Het is een brouwsel dat bestaat uit drie planten, waaronder een liaan en een tabaksplant. Het duurt even om het te maken. Je moet het echt twee, drie dagen koken. Je moet zingen en er heilige rook in blazen. Vervolgens neem je het in en ga je op een spirituele reis.

Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?

Ik heb het gekregen via Wiggert Meerman van de Eindbazen Podcast. Hij is in mijn leven gekomen toen hij 12, 13 jaar was, en altijd blijven plakken. Je komt niet van hem af, wat overigens alleen maar goed is, haha. Ik had een zware periode achter de rug en hij zag dat.

Kan je wat meer vertellen over die periode?

Ik had mijn zaken verkocht, mijn relatie was uitgegaan en hij zag me lijden. Wiggert had wat tijd vrij en nodigde mij uit voor ayahuasca. Het was vuurwerk vanaf het begin.

Hoe bereid jij je voor op een ayahuasca-sessie?

Je moet een week van tevoren op dieet. Geen suiker, geen zout, geen seks, geen vlees, geen alcohol. Je moet echt strikt zijn. Je mag bijvoorbeeld ook geen scherpe kruiden eten. Dan ga je de ceremonie in.

Hoe ziet zo’n ceremonie er uit?

Je gaat naar binnen, wordt geïntroduceerd en er wordt uitgelegd wat ze met je gaan doen. Je krijgt het brouwsel en je gaat lekker zitten. In Rotterdam spelen ze muziek, een beetje rustige boeddhistische muziek. Ze spelen ook mantra’s en traditionele muziek. Heel relaxed.

Krijg je veel van dat brouwsel?

Het is gewoon een shotje. Het smaakt een beetje naar drop. Hoe vaker je het drinkt, hoe minder prettig het smaakt. Het is zwaar intens. Je voelt het naar beneden gaan en soms komt het omhoog.

Moet je dan overgeven?

Het ligt eraan. Als er iets uit moet, is het geen overgeef van drank of iets dergelijks, want je bent een week op dieet. De laatste dag eet je eigenlijk helemaal niks. Het is allemaal esoterisch. Je voelt je opgelucht daarna. Maar het kan een heel zwaar traject zijn.

En dan ben je weg?

Je gaat rustig zitten of liggen. Iedereen heeft zijn eigen proces. Ik zou niet kunnen zeggen hoe de ervaring bij iemand anders zal zijn. Wel komen er bepaalde dingen overeen. Elke keer als ze een ander liedje spelen kom je weer ergens anders in terecht. Je gaat bijvoorbeeld terug in de tijd of naar een andere dimensie. Je ontmoet je overleden vader of je krijgt een visioen.

Dat klinkt best heftig.

Je wordt alle kanten van de wereld op geslingerd. Ook naar een wereld die je niet kent. Dat is voor sommige mensen heel beangstigend. Mensen die bijvoorbeeld in de IT zitten en veel bezig zijn met eentjes en nulletjes, kunnen het niet altijd plaatsen. Vaak staan er ze niet voor open en als je ertegen gaat vechten, dan kan je in een bad trip belanden.

Heb je weleens een bad trip gehad?

Ik heb persoonlijk geen slechte trip gehad, maar ben wel op donkere plekken geweest. Ik heb nu ongeveer dertig sessies gehad, maar het is nooit fout gegaan. Elke drie maanden maak ik tijd voor ayahuasca, dan roept de ayahuasca mij op. Voor sommige mensen is het na één keer goed geweest, maar ik maak mooie reizen en leer veel.

Wat leer je op zo een reis?

Ik had veel problemen met mensen die mij verlaten. Ik zorg goed voor ze, ik zorg dat ze leren en heb geen verwachting verder. Toch steken mensen een mes in mijn rug of doen ze raar. Daar vocht ik veel mee in die tijd. Ayahuasca bood de oplossing.

Kan je de reis naar die oplossing omschrijven?

Het was de tweede dag van mijn eerste sessie. Ik zat naast Wiggert en Nuno Homem. Nuno is een Portugese tv-ster die ayahuasca gebruikt om te aarden en zijn ziel zuiver te krijgen. Hij begon een traditioneel liedje te zingen en ik veranderde in een grizzlybeer. Ik stond midden in een indianenstam. De mensen om me heen veranderden in indianen van 150 jaar oud. Er kwamen honderdduizend kolibries naar me toe om honing te halen. De één kwam eventjes honing halen, de ander wat langer en sommige bleven.

Dat is indrukwekkend.

Zo leerde ik omgaan met dat dilemma in mijn leven. Ayahuasca kan alles met je doen. Het kan je inzichten bieden, een les geven. Wij kunnen misschien drie of vier dimensies waarnemen. Ayahuasca brengt je naar de negende dimensie.

Gezien je bijnaam in MMA is het wel grappig dat je ook echt veranderde in een grizzlybeer.

Mijn totemdieren zijn een grizzly en een condor. Toen ik binnenkwam voor mijn eerste sessie zei iemand al tegen mij: hé, jij bent een grizzlybeer. Ik dacht: ja, ja, je kent me zeker van MMA. Maar hij wist van tevoren niet wie ik was en dat ik mee zou doen. Best bijzonder.

Is jouw manier van denken door ayahuasca veranderd?

Denken is ego. Je gaat meer voelen en minder denken. Je moet dingen doen uit je hart en uit gevoel. Als je een onderbuikgevoel krijgt over iets dat je niet moet doen, dan moet je dat ook niet doen. Je leert ernaar te luisteren.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.