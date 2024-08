Het licht erotische internetballet van fotografe Aurélie Bayad

Met een rauwe beeldtaal, een beetje beenhaar en een uitgesproken radar voor semi-randomness, kneedt Aurélie Bayad zichzelf en anderen voor haar camera. Elke vondst kan leiden tot een nieuwe shoot: een liedje, een nieuw accessoire of een locatie doen haar poseren en regisseren. Ze bijt zich in de kijker vast met de dubbelwerkende aantrekkingskracht van voyeurisme, exhibitionisme en internet-intimiteit.



Wie naar haar video kijkt, staart haar woonkamer binnen, ziet haar draaien en wentelen in haar onbeschrijfbare staat van zijn. Ah, de lichte erotiek van het rokende/dansende/wiegende/terugkijkende meisje en de voice-over, net wat een mens nodig heeft voor een totaal verwarrende kijkervaring. Hoe meta en geregisseerd het ook wordt, Aurélie Bayad werkt omdat ze daar zin in heeft. Alles vertrekt uit haar gevoel en eindigt in zo weinig mogelijk editing. “Er zijn geen set rules. Ik hou van verrassing. Ik probeer bij elke shoot de persoon die ik fotografeer beter te leren kennen, terwijl ik ze kneed naar mijn idee.” Ik voel mij alvast redelijk gekneed als ik enkel al naar de beelden kijk.

