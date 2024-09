Het liedje ‘Hate’ van Pizza Knife duurt 46 seconden, en dat is geen toeval

Tenzij je geboren bent met het syndroom van Down, zitten er 46 chromosomen in elke cel in je lichaam. Die zijn opgebouwd uit DNA, en zorgen ervoor dat je bent wie je bent, en dat je bijvoorbeeld dingen kunt doen als in je stoel zitten, een mok vasthouden of aan je oorlel krabben. Een jaar duurt om exact te zijn 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 46 seconden. Het Oude Testament heeft in totaal 46 boeken. Het 46e woord vanaf het begin van Psalm 46 uit de King James-bijbel is ‘shake’ en het 46e woord vanaf het einde is ‘spear’, wat samen Shakespeare maakt, die ten tijde van het uitkomen van de King James-bijbel 46 jaar oud was. In Japan is 46 een groet.

Begint er al iets te dagen? Zie je het patroon?

Stel dat je een pizza in 46 stukjes wil snijden, omdat je met 23 mensen bent en iedereen wil twee stukjes. Hoe vaak moet je dan snijden? Mijn linker hersenhelft denkt 11 keer, maar ik probeerde het net te tekenen en toen kwam ik op 23 keer. Dat is het negende priemgetal. Stel dat je een pizza in 46 stukjes wil snijden in 46 seconden? Kan dat? Nee, want de pizzasnijder had in de la moeten liggen, maar daar ligt-ie niet. Waarom snijden sommige pizzeria’s je pizza niet als ze hem bezorgen? En als ze hem wel snijden, waarom dan altijd in 8 of 16 stukken, en niet in 46 stukken, ook al vraag je erom? Ik zit hier al 23 jaar in een kale ruimte op een stoel, met een vel papier en ik kom er niet uit. Op dinsdagen bestel ik pizza en ik eet alleen de even stukjes, de oneven stukjes bewaar ik voor de dag dat er verlossing komt. Ik heb 46 mokken om uit te drinken. Mijn naam komt uit de Bijbel en mijn oorlel jeukt.

Bekijk hier de clip voor het liedje Hate van Pizza Knife. Het is een punklied en het duurt precies 46 seconden. Toeval? Tuurlijk joh. Blijf jij maar lekker in die waan. Ik heb alvast mijn zorgverzekering opgezegd.