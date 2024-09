Het melancholische nieuwe album van Carsten Jost is perfect voor je eerstvolgende comedown

De uit Hamburg afkomstige, maar in Los Angeles wonende David Lieske ken je misschien als een van de oprichters van Dial; het iconische label dat muziek uitbracht van onder meer Pantha Du Prince, John Roberts en Roman Flügel. Onder zijn alias Carsten Jost heeft hij nu voor het eerst in zeventien jaar zelf een prachtig nieuw album opgenomen.



Perishable Tactics is een melancholisch meesterwerkje dat waarschijnlijk heel goed werkt als je terugkomt uit de club en bij het aanbreken van de nieuwe dag tot rust moet komen. Een deel van de plaat lag al een lange tijd klaar, maar Lieske werd geïnspireerd om dit album eindelijk eens af te maken nadat hij tijdens de winter in een half vergaan landhuis een blackmetal-album opnam met zijn vriend. “Het was een intense maar wonderbaarlijke ervaring, en de eerste keer in jaren dat ik echt aan puur aan muziek kon werken. Dat motiveerde me om verder te gaan met dit album”, vertelt hij aan THUMP.

Het liefst heeft de producer dat je het album op hoog volume luistert, en dan in het specifiek op lange ritten in de auto. Gebruik die tip in je voordeel en luister hieronder exclusief naar het album: