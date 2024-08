Het miljoenenrecord in Donkey Kong is ongeldig verklaard

Het hoge woord is eruit. De beroemde highscore-gamer Billy Mitchell – bekend van zijn videogame wereldrecords en van de documentaire ‘The King of Kong’ – was niet de eerste die een miljoen punten haalde in Donkey Kong. Mitchell heeft vals gespeeld. Dat is vandaag besloten door Twin Galaxies, de Amerikaanse organisatie die videogame wereldrecords bijhoudt en aanlevert voor het Guinness Book of World Records. Hij wordt van al zijn records ontdaan en verbannen om ooit nog nieuwe highscores in te dienen.

Billy Mitchell was al langer een controversieel figuur in de gamewereld. In 2010 werd Mitchell de eerste speler die meer dan een miljoen punten haalde op de Donkey Kong-arcade. Het enige bewijs hiervoor was echter een videoband waarop te zien was hoe hij zijn record haalde, die werd opgestuurd enkele uren nadat gamer Steve Wiebe het record van Mitchell had verbroken. Hoewel er geen ooggetuigen waren en de videotape het enige bewijs was dat Mitchell meer dan een miljoen punten had gehaald, werd het klakkeloos door Twin Galaxies overgenomen. Hoewel Wiebe uiteindelijk het nep-record van Mitchell versloeg, bleef Mitchell staan als de eerste speler die een miljoen punten scoorde in Donkey Kong. Totdat Twin Galaxies die fout eindelijk vandaag heeft rechtgezet.

“Met dit besluit kan Twin Galaxies Billy Mitchell niet langer erkennen als de eerste speler die een miljoen punten in Donkey Kong haalde,” schrijft de videogame-organisatie in het de toelichting. “Volgens onze bevindingen, zou Steve Wiebe de officiële speler zijn die als eerste één miljoen punten haalde.” Met het besluit van Twin Galaxies komt er een einde aan jaren van speculatie over de geldigheid van Mitchells’ record.

Deze laatste stap in het ontbindingsproces begon afgelopen februari, toen de legitimiteit van het record opnieuw in twijfel getrokken, dit keer aangekaart door Jeremy Young, een Twin Galaxies-lid en beheerder op het grootste Donkey Kong Forum, die vervolgens Mitchells records uit de Donkey Kong-leaderboards haalde. In een lap tekst op het forum legt Young uit dat het miljoenenrecord niet gehaald kon zijn op een normale arcade machine – wat een vereiste is voor Twin Galaxies en Guinness – maar in een emulator genaamd MAME. Een van de bewijzen was bijvoorbeeld dat nieuwe levels niet laadden zoals ze horen te doen op een arcade machine, maar zoals in de MAME-software. Kijk:

Young diende een klacht in bij Twin Galaxies waarin hij aangeeft sterk te twijfelen aan de validiteit van Mitchells’ highscores, die technisch niet gehaald kon worden op een oude arcade machine. Twin Galaxies besloot om het record van Mitchell te herzien en na twee maanden onderzoek door verschillende partijen stemde Twin Galaxies met Young in: Billy Mitchell’s scores waren niet gehaald op een ‘zuivere’ Donkey Kong arcade kast.

Hoewel hij niet langer zichzelf een recordhouder mag noemen in Donkey Kong, heeft Billy Mitchell naast Donkey Kong een hele reeks aan records in andere arcade klassiekers. In 1999 werd Mitchell de eerste persoon die de maximale hoeveelheid punten (3,333,360) in Pacman haalde wat hem herhaaldelijk de titel ‘de beste gamer aller tijden’ opleverde.

