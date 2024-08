Het Nederlandse hiphopmagazine ‘Outslick’ wil vrouwen meer aandacht geven

Wat deed jij als jonge twintiger, buiten je maaginhoud uitkotsen elke vrijdagnacht en je afstuderen uitstellen? Tjoy Bousché (19), Milou van der Walle (21), Liselot Peerenboom (21) en Floortje Willemse (22) maken in hun vrije tijd een eigen hiphopmagazine, waarin ze aandacht schenken aan vrouwelijk talent. Ze schrijven interviews, achtergrondverhalen en odes aan de sterke vrouwen voor en achter de schermen van de scene. Hiermee proberen ze een gapend gat in onze muziekindustrie te vullen.

De vier jonge studenten brachten vorig jaar de eerste editie uit van Outslick, en vanavond presenteren ze de tweede editie op een releaseparty, met daar onder meer optredens van Heavenly en Wakeem. Ik mag een momentje van hun tijd stelen, en ontmoet de vrouwen in een café in Amsterdam. Ze vertellen me dat een magazine maken niet voor doetjes is. Naast hun stages en studies spenderen ze urenlang in een zolderkamertje waar ze het volledige boekje zelf in elkaar steken. Uiteindelijk hopen ze met de pre-sale van het magazine uit de kosten te komen, aangezien ze alles uit eigen zak moeten betalen. Dat zorgt soms voor stress. “Ik heb twee weken een opleiding inDesign gevolgd, zodat ik de opmaak van het boekje kan doen,” lacht Milou. “De laatste dag van het opmaken wilde ik twee uurtjes slapen, en op dat moment begin ik te hallucineren en hoor ik stemmen die mijn naam roepen om verder te werken.” Ook de andere vrouwen hadden momenten dat ze het wilden opgeven. “Maar je weet waarom je dit doet, en dit maakt het zo hard de moeite waard,” vertelt Liselot.

Noisey: Hoe kwamen jullie erop om een magazine over vrouwen in hiphop te maken?

Milou: Op een dag was Liselot een boek aan het lezen over de belangrijkste hiphop van 1992 tot nu. Ze stuurde me gefrustreerd een berichtje dat er geen enkele vrouw wordt genoemd in het boek.

Liselot: Zelfs Lauryn Hill stond er niet in! Ik zei tegen Milou: “Zouden we geen boek kunnen schrijven over vrouwen in de hiphop?” Maar dat was natuurlijk wat veel in één keer. Voor school moesten we vervolgens een groepswerk maken, en samen met de andere meisjes zijn we Outslick gestart en hebben we het magazine uitgewerkt. Ook al is de opdracht nu afgerond, willen we er toch mee doorgaan.

Waarom denk je dat Lauryn Hill niet in het boek stond? Of dat vrouwelijke muzikanten in het algemeen minder gerepresenteerd worden in de media?

Floortje: In de eerste editie hebben we vooral onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in de hiphopwereld, en we kwamen er snel achter dat de scene door mannen wordt gedomineerd. Er zijn veel vrouwen in de hiphopwereld, maar om een of andere reden worden die minder besproken. Ik denk niet dat dit komt door een gebrek aan interesse. Er wordt veel gerefereerd aan andere vrouwelijke artiesten, zoals Latifah en I Am Aisha, waardoor het lijkt alsof er minder plek is voor andere vrouwen. Dat is waarom het zo goed voelt om nieuwe vrouwen in de hiphopwereld aan de hand van een magazine een plekje te geven.



Maar waarom in een magazine? Lezen de meeste mensen tegenwoordig niet alles gewoon op internet?

Milou: Als je vraagt aan mensen: wat is het laatste artikel dat je hebt gelezen, weten ze dat niet. Maar het laatste boek dat je hebt gelezen, weet je wel.

Liselot: En op het internet verdwijnt alles, je kan dit gewoon terugpakken. En we willen uiteindelijk veel meer zijn dan alleen een magazine. We willen ook talks en feestjes organiseren.

Is het niet een valkuil om te focussen op vrouwen in de industrie, en ze in een apart boekje te steken?

Liselot: Absoluut. We kwamen er ook achter dat de manier waarop we onze vragen stelden in onze eerste editie best wel negatief was. We vroegen waarom ze niet gerepresenteerd worden in de scene, en of ze zich ondergewaardeerd voelen. Dat willen we niet meer doen.

Milou: Precies! We willen nu niet enkel het vrouw-zijn van de artiest benadrukken in ons magazine. We hebben het over de artiest zelf vanaf nu.

Tjoy: In de eerste editie focusten we op een ander onderwerp, omdat we toen de positie van de vrouw in de hiphopwereld wilden onderzoeken. We wilden aan de hand van tips die we verzamelden deuren openen voor andere generaties en voor meisjes die dit ook allemaal willen doen.

Floortje: Soms krijgen we wel de opmerking: waarom vrouwen, waarom niet iedereen? En dat kan altijd groeien, maar voorlopig is zo’n soort platform wel belangrijk en het is een manier om ons te onderscheiden van de andere hiphopmedia. Als ik mensen vertel dat ik een magazine over vrouwelijke artiesten maak, denken ze snel aan hele populaire artiesten als Nicki Minaj. Als ik dan eens iets anders opzet, schrikken ze er wel van, omdat ze het best dope vinden.

Liselot: We interviewen trouwens niet alleen mc’s of artiesten, maar de volledige hiphopcultuur, zoals fotografen en modeontwerpers. We willen de volledige wereld vatten.

Jullie zijn nu zelf ook deel van die wereld. Komen jullie hier als nieuwe, jonge vrouwen soms obstakels tegen?

Floortje: Ik denk dat we er nog niet genoeg in zitten om dit al tegen te komen, maar we krijgen wel enorm veel support. Dus nee, we merken niet dat we als vrouwen verkeerd behandeld worden.

Floortje: Eigenlijk is het zo vet om deel te zijn van de wereld waarin vrouwen elkaar supporten.

Milou: En niet alleen vrouwen, maar ook mannen ondersteunen de vrouwen in de hiphopwereld, hè. Je kan wel een soort beweging creëren met alleen maar vrouwen, maar dan creëer je geen verandering. Dan is het weer mannen tegenover de vrouwen.

Merken jullie veel frustratie van de vrouwen in de Nederlandse hiphopscene?

Floortje: Helemaal niet! We dachten dat veel vrouwen zich ondergewaardeerd zouden voelen en boos zouden zijn, maar dat valt eigenlijk heel erg mee.

Floortje: En vrouwen die we hebben gesproken hadden echt een strijdersmentaliteit.

Welke verhalen hebben jullie eigen strijdersmentaliteit aangewakkerd?

Liselot: Sowieso die van Zanillya. We gaan zelfs de tweede editie van ons magazine opdragen aan haar. Hoe ze in het leven staat, wat ze meemaakt en hoe ze zich oppakt is zo inspirerend. Ze heeft mij echt heel erg geïnspireerd om door te gaan met Outslick.

Floortje: Zanillya had een depressie, maar heeft die overwonnen en brengt binnenkort een EP uit over die depressie. Dat is super spannend voor haar. Andere verhalen die ik inspirerend vond, waren van mensen die achter de schermen werkten bij Top Notch of FunX. Ze vertellen over alle bijbaantjes die ze deden en hoe ze uiteindelijk terechtkwamen bij hun huidige baan. Het is heerlijk om al die ambitieuze verhalen te horen.

