Het nepbloed vloeide rijkelijk tijdens een grote rampenoefening in Utrecht

Halloween was net voorbij, maar toch was het nepbloed afgelopen weekend niet aan te slepen in Utrecht. Daar werd namelijk een grootscheepse rampenoefening gehouden in het Calamiteitenhospitaal. Personeel van het Universitair Medisch Centrum en medewerkers van Defensie uit Nederland en België deden, geholpen door zo’n honderdvijftig figuranten, mee aan de oefening. De nepramp liep gedurende de dag steeds verder uit de hand, en dat was precies de bedoeling.

Het ziekenhuis lag al snel vol met bloedende mensen en figuranten met vreselijke brandwonden. Gelukkig verliep de oefening goed en kon iedereen aan het eind van de dag vrolijk en geheel gezond weer naar huis. Fotograaf Joris van Gennip was erbij en maakte onderstaande foto’s.