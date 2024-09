Het nieuw album van Gaussian Curve lijkt weer uitermate rustgevend te worden

Beeld via



Nou mensen, steek de wierook maar vast aan, want het Amsterdamse re-issue label Music From Memory heeft zojuist een nieuw album van Gaussian Curve aangekondigd. De plaat heet The Distance en is een vervolg op het in 2014 verschenen Clouds. Gaussian Curve is een project van de Italiaanse ambient-pionier Gigi Masin, onze eigen Young Marco en Melody As Truth-labeleigenaar Jonny Nash.

Videos by VICE

Music From Memory is hard op weg om een van onze favoriete labels te worden, nadat ze al fantastische muziek uitbrachten van Michal Turtle, Suzo Sáiz en de Amsterdamse disco-legende Richenel. Zoals altijd is ook het artwork van The Distance weer een lust voor het oog.

Hieronder kun je alvast een stukje luisteren van het album, waarin lome synthesizers, gitaargetokkel en kalmerende drums samensmelten. Wanneer het uitkomt is nog onbekend, maar we houden je op de hoogte.