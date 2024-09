Het nieuwe album van Ssaliva is een denkbeeldige herstelknop voor je bestaan

Januari is de maand waarin we als mensen, naïef dat we zijn, denken opnieuw te kunnen beginnen. Alsof het nieuwe jaar je gehele onverantwoorde levensstijl plots wist en er geen consequenties hangen aan die grove fouten die je een maand eerder nog maakte. Mocht je toch steun halen uit die denkbeeldige herstelknop, dan biedt het nieuwe album van Ssaliva ongetwijfeld uitkomst.

Getiteld We Never Happened, is de plaat van de Belgische producer gevuld met prachtige, kleine ambient-werkjes waarmee je prima je algehele bestaan kan resetten. De plaat komt uit op Ekster, een Antwerps label waar de oude en nieuwe school van Belgische avant-gardisten als Hiele en Hantrax hun dansbare elektronica uitbrengen, maar waar je ook zomaar een release van de Britse acid-held DMX Krew zou kunnen vinden.

Ssaliva (ook weleens bekend als Cupp Cave) bracht zijn vervreemdende releases eerder uit bij Leaving Records (onderdeel van het legendarische Stones Throw) en het Brusselse elektronicalabel Vlek. We Never Happened komt morgen uit, waarbij de releaseparty in Antwerpen staat gepland op 27 januari.

Luister hieronder exclusief naar een eerste voorproefje van de plaat, Oxy: