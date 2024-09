Het nieuwe album van Suzanne Kraft is een wellnesscenter waar je de deur niet voor uit hoeft

Je kan natuurlijk naar een wellnesscenter gaan voor een moddermaskertje en een hot stone massage. Maar ja, weet je wat dat kost? Dan kun je beter het nieuwe album van Suzanne Kraft luisteren: zelfde resultaat voor een fractie van de prijs. Na de laatste noten van What You Get For Being Young voel je je als herboren – zonder dat je je huis uit hoeft of je zuurverdiende euro’s overhandigt aan iemand met jaloersmakende jukbeenderen.

De Amerikaan-in-Amsterdam deed het vorig jaar al goed met de plaat Talk From Home, die het midden hield tussen ambient, introverte Balearic beat en chill-out. Op papier klinkt dat cheesy, maar Kraft wist de wansmaak te vermijden.

Videos by VICE

Dit nieuwe album is spannender, gevaarlijker en dreigender dan zijn voorganger. Af en toe hoor je een maffe, overstuurde elektrische gitaar (Ze), contemplatieve pianoklanken, meditatieve ambient (Body Heat) en zelfs IDM (Fragile en Further). Het album is drie stappen te introvert voor de dansvloer, maar werkt uitstekend als surrogaatsauna (tip van de redactie: zet de verwarming op 23 en google wat plaatjes van varens).