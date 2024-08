We kunnen weer hyven, maar waarom zouden we dat in vredesnaam willen?

Hoera! Hyves is er weer en het ziet er precies hetzelfde uit als tien jaar geleden, alleen ditmaal onder de naam Hyven.nl. En dat vinden we allemaal leuk, want wat was de tijd van Hyves mooi.



Er werden toen nog geen knakworstbenen en duckface-selfies gepost, maar webcamfoto’s met je beste vrienden, waarop je moeder op de achtergrond Moorhuhn Jagd zat te spelen en een peuk zat te roken. Een tijd waarin je mensen via MSN liet weten wat je Hyves-account was. Hyves, dat woord alleen al voelt als puur geluk. Als snel naar huis fietsen als je het zevende uur vrij bent om de Hyves te bekijken van de jongen waar je verliefd op was.

Dit speelde mijn moeder

Nostalgie roept het zeker op. Maar zitten er nu echt mensen op Hyves te wachten? Volgens de studenten Joas Hoogendijk (21) en Patrick van der Nat (28) die het platform heropgericht hebben wel – heropgericht, omdat de Telegraaf Media Groep de ‘echte Hyves’ jaren geleden heeft opgekocht.

Vanwege Facebook is de maatschappij er volgens de makers de laatste jaren niet op vooruit gegaan. “Depressies, eenzaamheid, sociale onrust en polarisatie is toegenomen. Je privé-informatie ligt op straat en wordt voor commerciële en politieke doeleinden gebruikt (…) Bij Hyves kon je jezelf zijn, makkelijk chatten en op handige wijze contacten onderhouden, daar staan we volledig achter. Het moet weer gezellig en kneuterig worden. Wat dat betreft zijn we best idealistisch,” schrijven ze op de website www.tijdvoorhyves.nl.

Mooi gezegd hoor, maar zoals techjournalist Joost Schellevis over Hyves op Twitter zegt: ”Alsof dat een privacy-walhalla was. Je profiel afsluiten werd gestraft (je kon zelf geen profielen van vrienden-van-vrienden meer bekijken) en als goldmember kon je zien wie er op je profiel kwam.”

Ze hebben het moment voor een ’terugkeer van Hyves’ in elk geval goed uitgekozen, want Facebook ligt onder vuur. De jongens van Hyven presenteren zich inmiddels al wel als alternatief, want het nieuwe Hyven gaat geen schimmige datadeals sluiten. Wat dat precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is de jacht door de privacyjagers al geopend. Een journalist van RTL meldt al dat er een hele basale XSS-kwetsbaarheid in de site zit “waarmee je logingegevens kunnen worden gestolen”. Al zouden de makers daarvan inmiddels al op de hoogte zijn.

Dat er uitzonderingen zijn op de privacy van de gebruikers geven de makers van Hyven.nl wel toe. “Volledige privacy is ondenkbaar. Het moet geen dark web worden natuurlijk. Je moet ergens een grens trekken. Stel dat er terroristische plannen gesmeed worden via ons platform, dan moet je kunnen ingrijpen.”

We hebben de oprichters van hyven.nl gevraagd om meer toelichting te geven over hun privacybeleid. Zodra zij reageren zullen wij dit artikel updaten.

