Het nieuwe liedje van Dollkraut is een soundtrack voor erotische horror

De vorige keer dat we over Dollkraut schreven, hadden we het over zijn clip voor Bonnie Said, waarin vintagebeelden te zien zijn van duivelse rituelen en wulpse vrouwen. Diezelfde erotische horror-tinten hoor je terug in Oblivian, de nieuwe track van de Amsterdamse band geleid door Pascal Pinkert.

Het is een tweede voorproefje van zijn album Ghost People, dat op 10 maart uitkomt op Dischi Autunno, het nieuwe label van Jennifer Cardini en Noura Labbani. Aan Resident Advisor vertelt Pinkert dat we een plaat vol ‘grauwe minimal wave met jaren zestig erotiek’ kunnen verwachten. Luister naar de track hieronder om een idee te krijgen van hoe zoiets klinkt.