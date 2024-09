Het nieuwe liedje van Drvg Cvltvre is de perfecte soundtrack voor een potje doemdenken

Soms is het goed om even stil te staan bij het feit dat niet alles leuk is. Even die roze bril afzetten, en je realiseren dat de Amerikaanse president (die soms ook wel ‘de leider van de wereld’ wordt genoemd) een rare man is die constant liegt, dat we in een verdeelde maatschappij leven waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en dat de media en het internet bol staan van het nepnieuws. Niet dat we willen zeggen dat je als doemdenker door het leven moet gaan die overal het slechte in ziet, maar het is goed om in elk geval realistisch te zijn over de algehele kutheid der dingen. Voor dat soort momenten, en bij wijze van catharsis, is het goed om een stemmig muziekje te hebben dat die gevoelens kan kanaliseren. Iets wat je op standje tyfuslawaai door je kamer kan laten schallen terwijl je dingen roept als: “God, wat is iedereen toch dom.”

Laten we nou toevallig precies dat stemmige muziekje voor je hebben! De Tilburgse producer Drvg Cvltvre komt op 15 maart met Liars, Cheats and Wannabees: een nieuwe en gitzwarte EP op Fog Mountain (waar onder andere Lemontrip en HOEK muziek op uitbrachten), waarvan we hier de eerste track, American Poverty Holocaust, als eerste mogen laten horen. Het is een duistere en industriële track, en de titel en tekst slaan op de media, of zoals Drvg Cvltvre zelf zegt: ‘one big world of media bullshit’.