Het nieuwe nummer van Death Alley is een eindeloze smerige trip

De leeuw wordt gezien als een stoer beest, maar ondertussen jaagt hij voornamelijk op vredelievende prairiebewoners als antilopen en zebra’s. Hoe is dat dapper? Laat hem naar de nieuwe Death Alley luisteren. Wedden dat de zogenaamde koning van het dierenrijk met dat treurige kwastje van zijn staart tussen de benen achter een boom gaat liggen piepen als hij ‘Feeding The Lions’ hoort?

Het is het eerste nummer van de LP Live at Roadburn en werd, zoals de naam al doet vermoeden, live opgenomen op Roadburn. Het nummer is een smerige trip waar geen eind aan lijkt te komen, en gelukkig maar. Verdrinken was nog nooit zo lekker.

“Het nummer ageert tegen de groeiende leegte die symbool staat voor de dorre, plastische geest van de wereld om ons heen,” zeggen ze er zelf over. Het juiste statement op het juiste moment. De LP verschijnt op 24 februari. De komende dagen speelt Death Alley drie keer in Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag. Op donderdag om 01.15 uur in Vera, op vrijdag om 16.00 uur op de Suburban Records borrel in de Gym en diezelfde dag om 19.15 uur op de Buma Rocks showcase in LOLA.



beeld @ Parcifal Werkman