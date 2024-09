Het nieuwste werk van teamLab laat kinderen spelen tussen de sterren

We zijn jaloers op de kinderen in Akita, Japan, want in het TDK Museum aldaar staat de nieuwste installatie van teamLab. In het Interactive Magnetic Field Theatre kunnen ze spelen in een zee van elektronen, zich laten omgeven door planeten en kunnen ze vertoeven in een aurora borealis. Het meeslepende kunstwerk doet denken aan de Infinity Room van Yayoi Kusama, al werkt het met projecties en niet met spiegels.

Het zal voor bezoekers mogelijk zijn om “vrij rond te lopen in een ruimte en zich te omgeven met beelden, waardoor ze natuurkundige krachten zoals magnetisme kunnen aanschouwen, wat normaal gezien onzichtbaar is voor het blote oog,” legt teamLab uit in het persbericht bij het project. De beelden op de muren, het plafond, en de vloer, worden in real-time weergegeven en reageren op de lichamen van bezoekers. Zoals in de meeste van de meeslepende werken van teamLab, zal elke toeschouwer een andere ervaring opdoen. Werken zoals Floating Flower Garden en Crystal Universe zijn ook prachtig, maar Interactive Magnetic Field Theatre heeft als bonus dat het ook nog eens kinden wat bijbrengt over sterrenstelsels en kleine deeltjes.

