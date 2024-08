Het Nutella-recept is veranderd en mensen worden gek

Groot nieuws in de wereld van chocolade: volgens een post op de facebookpagina van de Duitse Hamburg Consumer Protection Centre is het recept van Nutella veranderd.



In de post die eerder deze week verscheen bevestigt Ferrero, het bedrijf achter Nutella, dat het recept van de wereldberoemde chocoladepasta inderdaad is aangepast. De hoeveelheid magere melkpoeder is van 7,5 procent toegenomen naar 8,7 procent, ook de hoeveelheid suiker is toegenomen met 0,4 procent.

Alle andere ingrediënten – zoals het omstreden palmolie – blijven wat ze zijn. Door aanpassing in de hoeveelheid suiker en magere melkpoeder, zal Nutella lichter van kleur zijn en zoeter smaken.

Ferrero geeft aan dat “de kwaliteit […] en alle andere aspecten van Nutella hetzelfde blijven,” maar desondanks nemen Nutella-fans het nieuws niet goed op. Mensen uiten op Twitter hun ontzetting over de veranderingen van het recept dat in hun ogen niet verbeterd kan worden. In een tweet vol emoji’s schrijft Gemma Byrne: “OMG!! Ze hebben het recept van #Nutella veranderd!!! NEEEEEEE HOE KUNNEN ZE!! Laat het recept zoals het is!!.” Een andere twitteraar, Jennifer, schreef: “Gaan we het nog hebben over hoe Nutella zijn recept heeft veranderd, zodat het nu anders smaakt en er anders uit ziet of??? Niet oké,” anderen begonnen over het boycotten van de chocoladepasta.

Ferrero is niet de eerste die kritiek ontvangt van consumenten na het veranderen van een zeer geliefd product. Afgelopen jaar paste het bedrijf Mondelez zijn welbekende Toblerone-repen aan naar een lichter gewicht, ofwel minder chocolade, met als doel de productie te verhogen naar aanleiding van de Brexit. Ook Mondelez ontving veel kritiek en werd vervolgens gebombardeerd met boze memes.

Er zijn maar een paar dingen heilig in het leven en Nutella is daar één van. Dus ga daar ook niet mee lopen klooien.