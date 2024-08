Het oeuvre van Charly García omvat zo’n beetje de hele muziekgeschiedenis

Als je aan Argentinië denkt, denk je wellicht aan dikke biefstukken of gevluchte nazikopstukken. Of misschien denk je aan onze vorstin, Máxima Zorreguieta! Of kameraad Che Guevara! Die ken je ongetwijfeld van zijn T-shirts en posters, die je vaak op studentenkamers ziet hangen (ik zag laatst een kind van een jaar of vijf met een Che Guevara-shirt, dat vond ik wat gek). Maar ken je ook Argentijnse muzikanten? Voordat ik met dit stukje begon, kende ik er denk ik nul. De tango komt uit Argentinië, maar om eerlijk te zijn, vind ik dat over het algemeen niet heel leuk.

Wat ik wel leuk vind, is dit lied van Charly García. Hij heeft een tweekleurige snor (als je niet goed kijkt, lijkt het net een hitlersnorretje, maar dat is het dus niet) en hij lijkt een beetje op Frank Zappa. Je zou hem de Argentijnse Freddy Mercury kunnen noemen, maar als je door zijn oeuvre bladert, kom je erachter dat hij een zeer veelzijdige artiest is. Hij is namelijk ook de Argentijnse Chris Isaak, de Argentijnse Peter Gabriel en de Argentijnse Human League en, in dit lied, de Argentijnse voorloper van Sebastien Tellier.

Videos by VICE

No Soy un Extraño betekent zoiets als ‘ik ben geen vreemde’, wat grappig is voor iemand waar je nog nooit van hebt gehoord. Dit liedje is zwoel en mysterieus en ik ga het denk ik vaak luisteren tijdens de afwas.

Als je de wikipedia-pagina van García bekijkt, word je misschien een beetje duizelig, want hij heeft bizar veel albums gemaakt. Zoveel dat ik geen zin had om ze te tellen. Hij wordt de vader van de Argentijnse rock genoemd, maar je mag hem dankzij dit lied ook de Argentijnse neef van Phil Collins en Joe Jackson noemen:

Maar, hoor ik je denken, is Charly García ook een beetje funky? Jazeker! Luister maar naar dit lied, afkomstig van de soundtrack voor de film Terapia Intensiva. Het begint rustig, maar na een tijdje knalt er een behoorlijk lompe drummachine en zo’n heerlijke funk-bas in. Ja, dat is genieten.



Mocht je nou zoiets hebben van: joh, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik hou enkel en alleen van progrock. Geen zorgen: Charly zorgt voor je. New wave? Geen probleem. The Beatles? Pfssssjt. Hou maar op. Charly García is de hele muziekgeschiedenis vanaf de jaren zestig compact samengevat in één persoon. What a guy.



In de rubriek Around the World gaan we alle landen ter wereld op alfabetische volgorde af, op zoek naar mooie muziek. Lees hier over Afghanistan, Albanië, Algerije, Andorra, Angola en Antigua en Barbuda. Volgende week is Armenië aan de beurt.