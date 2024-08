Het ondergrondse leven van Brussel door de smartphone van Tallita Ortiz

Wanneer je boven de grond uren in een auto moet aanschuiven om van de ene naar de andere kant van de stad te geraken, dan worden ondergrondse verbindingen een aantrekkelijk alternatief. Voor de Brusselse Tallita Ortiz is de metro ook interessant omwille van de pendelaars. Ze portretteert onopvallende mensen op een manier die hen doet opvallen. Haar Brussels Underground is een eerbetoon aan het alledaagse, een subtielere versie van Humans of New York.





Toen ze naar Amsterdam verhuisde, probeerde Tallita iets nieuws uit: Amsterdam by Bicycle. Dat houdt ze echter niet lang vol, omdat ze de vibe die ze in Brussel had niet voelt. Vervolgens werd ze zwanger, keerde ze terug naar België en zette ze haar ondergrondse fotoreeks verder.

Een spontane emotie, een detail of de sfeer van het moment kunnen haar voldoende prikkelen om haar iPhone boven te halen. Op de metro of in de trein delen jong, oud, arm en rijk fracties van hun leven met elkaar. “Op het openbaar vervoer zit je vast met mensen die je niet kent en waarvan je niet weg kan. Dat is best wel intiem”, vertelt ze. Terwijl Tallita haar foto’s neemt, luistert ze naar muziek en beeld ze zich in wie die mensen zijn, waar ze naartoe gaan en hoe hun leven eruit ziet.

