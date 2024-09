Het ondergrondse vlechtwerk van een Amsterdamse plantkunstenaar

De kunst van de Amsterdamse Diana Scherer groeit op plekken waar de zon niet schijnt. Al enkele jaren is ze bezig met het manipuleren van plantenwortels, en daar is ze inmiddels aardig goed in geworden. Ze gaat de kluit met speciaal gereedschap te lijf en laat sierlijke ontwerpen ontstaan, die ze vervolgens fotografeert. Voor Scherer draait het allemaal om onze houding ten opzichte van de natuur: we vinden het heel mooi, maar we willen er ook de controle over hebben. “Soms grijp ik in op basis van intuïtie, maar soms ook op een wetenschappelijke manier,” legt ze uit.

Nurture Studies, 2012

Haar project Nurture Studies uit 2012 is een eerdere uitvoering van dit soort ideeën. Ze liet een plant in een vaas een flinke kluit schieten. Vervolgens verwijderde ze de vaas — die zij zelf het korset noemt — om te laten zien dat de wortels nu die vorm hadden aangenomen. Met het werk Interwoven laat Scherer in een aantal kleine kunstwerken zien dat wortels ook als een soort textiel te gebruiken zijn. Haar exacte werkwijze houdt ze voor zich, maar legt uit: “Ik beschouw het wortelsysteem alsof het garen is. Zo zie ik de wortels van gras als een soort zijde en lijken die van madeliefjes op wol. Het natuurlijke netwerk van de wortels verander ik in een kunstmatig textiel.”

Videos by VICE

Ze heeft samengewerkt met biologen en voert haar werk inmiddels uit in een kas, zodat ze het hele jaar door kan werken. Voor deze serie gebruikte ze voornamelijk haver en graan. Haar sjablonen zijn geïnspireerd op natuurlijke geometrische vormen, maar duidelijk door een mens bewerkt.

Uiteindelijk draait het allemaal om de foto. Ze oogst de wortels en let het zo gedetailleerd mogelijk vast. “Ik wil juist die ondergrondse processen zichtbaar maken,” zegt Scherer. “Na de oogst leg ik het op mijn composthoop.”

Je kunt het werk van Scherer nog tot en met 26 november zien bij de tentoonstelling Earth Matters in het TextielMuseum in Tilburg.

Check de website van Diana Scherer voor meer van haar werk.