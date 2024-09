De nieuwste kunst van de Canarische Eilanden staat veertien meter onderwater

Voor de kust van het Canarische eiland Lanzarote ligt een onderwatermuseum. Ongeveer veertien meter onderwater staan driehonderd betonnen beelden van mensen die langzaam worden overgenomen door het onderwaterleven. Meestal zijn het scholen vissen die er tussendoor komen, maar zo nu en dan komen ook duikende mensen het museum bezoeken.

Elk beeld is gegoten in een mal van een echt persoon. Ze dragen kleding van nu en ze lijken bezig te zijn met alledaagse dingen. De een leest een boek, de ander is aan het spelen op een wip. Dit project is het werk van beeldhouwer annex klimaatactivist Jason deCaires Taylor, die al op meerdere plekken in de wereld onderwatersculpturen heeft neergezet. En nu heeft hij bij Lanzarote een volledig onderwatermuseum – het Museo Atlántico – opgezet, met twaalf installaties die allemaal inspelen op een humanitair probleem.

The Raft of Lampedusa

“Elk beeld heeft zijn ogen dicht,” vertelt Talor tegen The Creators Project. “Dit is niet alleen om de ogen van de mensen te beschermen tijdens het maken van de mal, maar ook om de beelden een dromerige en tijdloze uitstraling te geven.”

Het Museo Atlántico verschilt volgens Taylor erg van zijn eerdere onderwatermusea. “Niet alleen licht de nadruk nu meer op het architectonische aspect – doordat we dertig meter aan muren hebben geplaatst – maar ook de omgeving waarin het werk staat is compleet anders,” legt hij uit. “De Atlantische Oceaan is erg anders dan de Caribische Zee, waar mijn eerste collectie staat. Het water is troebeler, waardoor de sculpturen een heel andere sfeer krijgen.”

Het werk van Taylor heeft niet alleen een esthetische functie. Naast dat de kunstenaar aandacht vraagt voor het milieu, functioneren de beelden ook als een kunstmatig rif. Zo krijgt zeeleven een habitat op plekken waar het ecosysteem onder druk staat. Hij benadrukt dat mensen een grotere rol kunnen spelen in het behouden van onderwaterleven.

Taylor heeft het overigens niet alleen over het milieu, maar ook over humanitaire kwesties. Zijn The Raft of Lampedusa brengt bijvoorbeeld in beeld hoe moeilijk het is voor migranten om zich in Europa te vestigen. “Dat maakt dit project voor mij ook anders. Het gaat niet meer alleen om oceaanvervuiling, maar ook over de opwarming van de aarde, immigratie en andere humanitaire problemen. Elke installatie heeft een eigen boodschap, een eigen probleem dat we als mensheid moeten oplossen.”

Rubicon

Lees meer over het werk van Jason deCaires Taylor op zijn website.