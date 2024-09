Het ‘Ontroerwoud’ van Wim Vonk is geen twee keer hetzelfde

Ik ben een beetje vroeg voor mijn afspraak met Wim Vonk dus wandel ik alvast even door de grote ruimte waar zijn installatie straks te zien zal zijn. Overal zijn verschillende hoekjes met allerlei voorwerpen die op verschillende manieren aan elkaar zijn bevestigd. Links staan Afrikaanse poppetjes en lampen, rechts een werkbank met allemaal houten panelen en deuren. Verderop staat een reusachtig schilderij tegen de muur. Sommige dingen bewegen, andere maken geluid, nog weer andere staan gewoon stil. Ik zie totaal geen samenhang en een naam geven aan alle verschillende objecten lukt evenmin.

Kunstinstallaties zijn vaak dynamische projecten. Maar de Nederlandse kunstenaar Wim Vonk neemt dat woord ‘dynamisch’ wel heel letterlijk. Zijn kunstwerk Ontroerwoud, dat vanaf vanavond tot en met 22 oktober te zien zal zijn in het CBK in Amsterdam, verandert namelijk permanent: wie maandag komt kijken kan iets helemaal anders zien dan de bezoeker van woensdag. Wim sleutelt deze maand namelijk continu aan zijn woud.

Videos by VICE

“Ik ben meer dan dertig jaar geleden begonnen. Ik had toen een volkstuintje, je kent dat wel. Er was geen elektriciteit en stromend water, dus ik ben toen gewoon van alles gaan verzamelen en in elkaar gaan knutselen. Dat werd mijn eerste installatie waar ik eigenlijk voortdurend iets aan veranderde,” vertelt Wim me als hij me eenmaal heeft gevonden. Die verzameldrift is nooit weggegaan. “Ondertussen geven onze vrienden en kennissen ons heel veel voorwerpen, maar ik vind er zelf ook veel hoor.”

Ondertussen in het CBK hangt Wim Vonk samen met zijn vrouw en een medewerker een katrol op. Als hij terugkeert, legt hij me zijn passie uit: “Ik ben helemaal geen conceptueel kunstenaar, maar ik wil een installatie juist organisch laten groeien. Vandaar ook de naam Ontroerwoud. Net als in een oerwoud, is alles hier in beweging. Het is nooit af. Ik voeg dagelijks dingen toe. En ik heb ook aan bevriende kunstenaars gevraagd om dingen toe te voegen, weg te halen, en zich te laten inspireren. Het gaat trouwens niet enkel om kunstenaars; ook muzikanten vormen een meerwaarde.”

Ik blijf toch op mijn honger zitten. Ik had graag geweten of er een bepaald thema is binnen dit woud van ogenschijnlijke willekeur. Maar als ik het vraag, beantwoordt Wim het met een wedervraag: wat zie ik zelf in de installatie? Na een aarzeling druk ik mijn lichte verwarring uit: “Ik zie van alles: verschillende culturen, verschillende materialen. Ik heb ook het gevoel dat de verschillende stukken elk een gevoel uitdrukken.” Wim knikt enthousiast. Dat is wat hij wil bereiken: dat iedereen zelf een idee opbouwt rond zijn kunstwerk, en dat de bezoekers er dan samen over in gesprek kunnen. Wim Vonk is de vragensteller en de kijkers geven antwoord. Maar het is wel een antwoord dat de komende maand iedere dag weer net wat anders zal zijn.

Ontroerwoud is een project van Stichting Polderlicht in samenwerking met CBK Amsterdam en is te bezoeken van 8 september tot 22 oktober 2016. Voor meer informatie over Wim Vonk en zijn verschillende projecten, kan je zijn website bezoeken.