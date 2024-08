Het opstartgeluid van Windows 95 is 4000 procent vertraagd zoveel chiller

We zeggen het al veel langer bij Motherboard: alles klinkt beter als het gigantisch veel vertraagd wordt. Elk nummer verandert in een prachtig ambientnummer. De geluidsgolven die als stroop uit je speakers vloeien hebben een bijzonder effect. En om je te overtuigen, is hier het Windows 95-opstartgeluid op trans-tempo. Dit geluid is zo chill dat het er bijna voor zorgt dat je vandaag niks nuttigs meer gaat doen. Dat is oké, maar laten we toch even van deze gelegenheid gebruik maken om je iets te leren.

Je vraagt je natuurlijk ook af hoe mensen dit soort trage muziek maken. Want het klinkt totaal anders dan bij een draaitafel waar je een plaat langzamer op draait. De muziek wordt dan inderdaad langzamer, maar ook lager. Een sopraan verandert opeens in een reusachtige man die al decennia lang elke dag twee pakje Van Nelle rookt. Maar het vertraagde Windows 95-opstartgeluid wordt anders gemaakt. Om het heel simpel uit te leggen, wordt elk nummer in ontelbare kleine stukjes gehakt. Zo’n stukje muziek (dat een duizendste van een seconde duurt) wordt dan heel vaak achterelkaar geplakt. Hierdoor kan elke toon heel lang duren, maar verandert de hoogte ervan niet.

En omdat je waarschijnlijk geen genoeg kunt krijgen van deze muzikale kathedralen, is hier nog wat intens trage muziek:

Het voelt eigenlijk niet oké om een ambientversie van de muziek van Brian Eno te maken. Hij is natuurlijk al de vader van de ambient, dus veel meer ambient kan het niet worden. Maar toch klinkt het eigenlijk best sick.



De originele versie van Avril 14th van Aphex Twin is al een nummer dat je recht in het hart raakt, maar probeer het maar eens droog te houden bij deze ambientversie.

Drone metal, het klinkt tegenstrijdig, maar het is een ding. Dus is het natuurlijk ook een goed idee om een nog dronigere versie van de muziek van dronegoden SUNN O))) te maken. En hoe klinkt dat? Eigenlijk niet heel anders.