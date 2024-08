Het oudste restaurant ter wereld rijgt elke dag 50 varkens aan het spit

Volgens het Guinness Book of World Records is Sobrino de Botín ’s werelds oudste restaurant. Ze serveren al eten sinds 1725. De huidige eigenaar, Antonio González, legt uit dat zijn grootouders de zaak zelfs draaiende hielden tijdens de Spaanse Burgeroorlog; ondanks het overduidelijke gevaar, “alles was toen gevaarlijk.”

Sobrino de Bot ín vlak voor openingstijd

De eerste keer dat ik las over Sobrino de Botín was in het wereldrecordboek van mijn grootouders. Ik leerde de naam van het restaurant uit mijn hoofd, net als dat ik de lengte van ’s werelds langste man onthield, de naam van de man die het meeste kon eten en van de persoon die de meeste wasknijpers op zijn gezicht kon vastklemmen – allemaal om het jaren later weer te vergeten. Pas toen ik naar Madrid verhuisde, herinnerde ik me het beroemde restaurant en besloot ik langs te gaan om de mensen die daar werkten persoonlijk te ontmoeten.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.