Het patriarchaat stal vrijdag de dertiende van vrouwen en maakte er een ongeluksdag van

Voor vrijdag de dertiende geassocieerd werd met heel veel pech en een eindeloze reeks aan ongeluk en horrorfilms, werd het gezien als een dag waarop de vrouwelijke energie gevierd werd.



Zowel vrijdag als het getal 13 hebben door de jaren heen negatieve associaties gekregen, aldus Gina Spriggs, holistisch en intuïtieve coach en futurist uit Noord-Carolina. Ze is van mening dat patriarchale religies hier de oorzaak van zijn. Eén mythe die vaak met het nummer 13 wordt geassocieerd is volgens Spriggs de theorie dat “iemand, na aan een tafel met 12 andere mensen te hebben gegeten, binnen een jaar zal overlijden. Deze mythe stamt af van het Laatste Avondmaal – je weet wel, dat schilderij van Jezus die met zijn 12 apostelen aan het dineren is. Dat schilderij heeft zijn naam te danken aan het feit dat Jezus Christus niet heel veel later overleed.”



“En als we het over vrijdag hebben,” vervolgt ze, “dat is de dag van de week waarop Eva het ‘verboden fruit’ aan Adam zou hebben aangeboden. Vrijdag was ook de dag waarop Adam uit het Paradijs verbannen werd, de dag waarop hij zijn berouw liet zien, de dag waarop hij stierf en de dag waarop hij gecremeerd werd. En de dag waarop Jezus vermoord werd was ook een vrijdag – Goede Vrijdag.”



Maar voordat het christendom in beeld kwam, was vrijdag de dertiende “een heel belangrijke dag voor de vrouwelijke energie en creativiteit,” schrijft Tanaaz Chubb, een intuïtieve coach uit Los Angeles die achter de website Forever Conscious zit. “Vóór patriarchale tijden was vrijdag de dertiende een dag die gewijd was aan de Godin. Het werd gezien als een dag om het Goddelijke Vrouwelijke dat in ieder van ons leeft te aanbidden, en de cycli van de schepping, de dood en wedergeboorte te eren.”



Spriggs is het daarmee eens en voegt toe: “13 is een vrouwelijk nummer, het staat voor het gemiddeld aantal menstruatiecycli in een jaar tijd. En het is ook het getal van de jaarlijkse maancycli – wat door paganisten wordt gezien als ‘vrouwelijk’.”

Foto door Mosuno via Stocksy

Een vrouw “werd gezien als goddelijk, als iemand met magische krachten” op het moment dat ze menstrueerde, legt Chubb uit. “Een vrouw werd geprezen om haar wijsheid en om haar goede intuïtie waarmee ze spirituele boodschappen kon overbrengen. Pas toen de maatschappij meer patriarchaal werd, moesten vrouwen zich gaan schamen als ze ongesteld waren. En ze moesten vergeten dat ze de fantastische mogelijkheid hebben om nieuw leven te creëren, en daar ruimte voor hebben in hun lichaam. Deze houding heeft bijgedragen aan het idee dat vrijdag de dertiende een ongeluksdag is.”



In plaats van lafjes binnen blijven en bang zijn voor wat er allemaal kan gebeuren, suggereert Spriggs dat we vandaag Venus eren, de godin van de liefde, en alle goede energie die vrijdag de dertiende te bieden heeft: “Draag roze – kan ook roze ondergoed zijn –, koop roze bloemen, steek roze kaarsen aan, drink thee van rozenblaadjes, of draag rozenkwarts.



“Mijn moeder vertelde altijd dat haar iets goeds overkwam op vrijdag de dertiende,” gaat ze verder. “Maak op deze dag, waarin de godinnen-energie verdubbelt, gebruik van die juiste mix van de omstandigheden, van de chemie, elementen en energie, en creëer je eigen wonderen.”