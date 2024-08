Het persoonlijke politiearchief van commisaris Marty Gaynor

Net als elk jaar brengt Fotografiemuseum FOAM in Amsterdam een talent issue uit. Dit keer is de tentoonstelling niet in New York of Londen maar in het museum zelf. Die tentoonstelling loopt tot 12 november, en elke muur en gang in het museum hangt vol met het werk van twintig fotografietalenten. De komende weken publiceren wij werk van een aantal van hen.

Deze week de serie ‘beautiful pig’ van Ben Schonberger, waarin hij het resultaat laat zien van twee jaar wekelijkse interviews met oud-politiecommissaris Martin ‘Marty’ Gaynor uit Detroit. Marty heeft tijdens zijn loopbaan ontelbare Polaroids genomen, krantenknipsels verzameld en snapshots geschoten van momenten die hij later op basis van zijn herinneringen voorzag van bijschriften. Ben Schonberger schoot hier ook weer beelden bij, waaronder een remake van het stoere portret waarin Marty met zijn pistool getrokken poseert alsof hij in een b-film figureert.



Videos by VICE

Bekijk de foto’s hieronder.