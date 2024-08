Het probleem wanneer cosplayers ’s werelds grootste springkasteel uitproberen

Wie het grootste springkasteel ter wereld eens wil uittesten, heeft net een prachtige kans gemist. Dat stond op het warmste weekend van april sinds 1901 namelijk op sciencefictionbeurs FACTS. Als je al gebeten bent door de cosplaymicrobe, zal deze Belgische Comic Con voor jou geen geheimen meer hebben. Wie dat zoals ik nog niet was, duikt nu in een wereld vol verkleedextremisme.

De magie begint eens je Flanders Expo binnenstapt. Je ziet plots het ene gekke wezen na het andere rondlopen. Sommigen komen rechtstreeks uit een game, anderen hebben het gezicht van een mens met het lichaam van My Little Pony en diens hoofd onder de arm. Omringd door onder meer Jack Sparrow en een eeuwig lachend Lego-mannetje voel ik me al snel erg gewoontjes in mijn jeansbroek. Ietwat gegeneerd volg ik de geur van plastic en stinkvoeten richting The Beast, het grootste springkasteel ter wereld.

Daar kom ik de Nederlandse Manuela en Linda tegen. Maantje – zoals Manuela zichzelf het liefst noemt – is helemaal bebloed met een buis door haar buik en donkere kringen onder haar ogen. Linda is de vrouwelijke versie van Loki, de Marvel-stiefbroer van Thor. Hun pakken hebben ze zelf gemaakt. Voor de vrouwelijke Loki duurde het een maand, voor Maantje drie kwartier. Ze doen nog niet zo lang aan cosplay en vinden het leuk om hun creativiteit de vrije loop te laten. Zo maakte Linda het lampje van haar staf aan de hand van een leeg flesje nagellak. FACTS was voor haar de ultieme test om te zien of ze zelf een pak kon maken en dat lukte prima. De volgende stap wordt de uitbreiding ervan. Ze kijken met grote ogen vol ongeloof en praktische bezwaren naar The Beast. “Ik denk dat als Linda zo het springkasteel opgaat, ze het lek prikt,” vertelt Maantje al lachend. “Maar we komen later zeker terug om The Beast uit te dagen.”

Wat verder komen David en zijn zoontje Vince uit het beest gekropen. Hun kostuums hebben ze zelf niet gemaakt, omdat ze last minute pas beslisten om hiernaartoe te komen. Voor David is het belangrijk om hun gedeelde passie voor Star Wars te uiten door op FACTS los te gaan in hun fantasie. Vince is gek op The Beast en zijn uithijgende vader is dat ook. “Het springkasteel is de max, maar eens de dertig jaar voorbij, is het gevaarlijk voor de gezondheid!”

Op het andere deel van het opblaasbare monster komen Vivana en haar vriendje weer op adem. Zij heeft schrammen op haar benen. “Go on it, they said. It will be fun, they said,” zegt ze al lachend. Cosplay is voor haar vanzelfsprekend. Ze gaat naar alle conventies, of ze nu in België, Nederland of Duitsland plaatsvinden. Haar kleren maakte ze ook zelf, maar het zijn er niet veel. Naast bezoekjes aan dit soort evenementen, is ze ook model voor latex lingerie en cosplay. Samen met haar vriend werkt ze ook in een sportschool.

Lily en Christophe komen uit Parijs voor deze speciale gelegenheid. Ook zij zijn nog niet op het springkasteel geklommen, omdat ze zoeken naar een plek waar ze hun kostuum veilig kunnen achterlaten. Voor hen is cosplay een hobby zoals een andere, ze doen het als ontspanning. Lily is de vrouwelijke versie van Vegeta, het bekende personage uit Dragon Ball Z. Christophe is Nappa, de Saiyan-mentor van Vegeta. “Ik heb nu slechts drie à vier dagen werk gestoken in dit pak, anders was het veel beter gelukt,” zegt Lily. Ze vertellen beiden dat het omwille van hun werk moeilijk is om echt veel tijd in hun verkleedkledij te steken.

“Het pakt echt op je adem,” zegt Jérémy die net klaar is met zijn race door het springkasteel. “Het is fysiek, maar leuk! Je doet wel best al je cosplayaccessoires uit als je erin gaat.” Hij en Catherine zijn van mening dat FACTS professioneler is dan andere cosplay conventies. “Je hebt hier echt mensen van overal. Zowel mensen die het als hobby doen, als mensen die daar wedstrijden mee winnen.” En jawel, ook zij hebben veel tijd en energie gestoken in hun Star Wars-pak. “Cosplay is een hobby met veel voorbereidingswerk,” zegt Jérémy terwijl hij trots zijn helm toont. “Ik ben begonnen met een papieren basis en heb die in hars gegoten, het geheel geverfd en de voering aan de binnenkant helemaal genaaid.” Dan snap je wel waarom ze hun attributen uit doen alvorens ze op en neer gaan op het enorme parcours.

Willy, AKA Mario, is hier met heel zijn gezin. Zijn vrouw is Luigi en zijn kinderen de bekende paddenstoelen. Ze komen uit Duitsland, waar ze zich voor carnaval ook graag verkleden. Willy blijft bij het springkasteel omdat hij er zijn kinderen maar niet van af krijgt. Zelf is hij er een keer op geweest, met hetzelfde resultaat als alle anderen “That bouncing is exhausting.”

Lien en Rob, oftewel Edward Scissorhands en een struik, wandelen voorbij wanneer ik ze aanspreek. Ik kan me enkel focussen op Edward, omdat de struik geen ogen heeft en dat mij enorm stoort. Lien vertelt dat Rob net op het springkasteel is geweest, zonder struik dan. Hij mompelt iets van onder het gebladerte. Lien vertaalt van struiktaal naar mensentaal: “Het was leuk maar vermoeiender dan gedacht.”