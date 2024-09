Het programma dat draait om domme mensen uitlachen heeft een belangrijke stap in de emancipatie gezet

Met de verkiezingswinst van Trump denk je misschien dat we een duistere tijd tegemoet gaan, en misschien durf je zelfs te stellen dat de wereld nu echt definitief de kut op aan het gaan is. Maar gelukkig gloren er kleine bakens van hoop aan de horizon. Lichtpuntjes in de duisternis waar we ons vooral in deze tijden aan vast moeten klampen ware het de laatste strohalmen van de beschaving zoals we die nu kennen. Wat ik zeggen wil: het programma Lekker Slim is na zes jaar afwezigheid terug, en het is feministischer dan ooit!

Lekker Slim werd in 2009 geïntroduceerd op de Nederlandse televisie. De omschrijving van het programma luidde toen ‘100 mannen moeten inschatten welke antwoorden twee vrouwen hebben gegeven op een vraag’. Ik herinner me dat presentatrice Bridget Maasland er soms wat pseudowetenschap doorheen gooide over de verschillen tussen de seksen, en over het onbegrip tussen mannen en vrouwen. Lekker Slim wilde daarom testen of mannen de “unieke denkwijze” van vrouwen konden volgen, riep Bridget aan het begin van iedere aflevering. In werkelijkheid was Lekker Slim een viering van vrouwelijke domheid, waarin hard gelachen werd om het gebrek aan algemene kennis van een stel meisjes met grote oorbellen en kleine truitjes. Het eerste seizoen trok gemiddeld 500.000 kijkers, een groot succes voor RTL5.

Ik zou nu kunnen pretenderen dat ik het schandelijk vond dat ‘de vrouw’ in dit programma zo werd gestigmatiseerd, gereduceerd tot een dom mokkel dat van voren niet weet dat ze van achteren leeft, en dat het walgelijk is dat de mannen in de studio daar hard om lachten, nog net niet met een biertje in hun hand en een Female Body Inspector-shirt aan. Het zou terecht zijn, maar ik keek vooral gewoon héél erg graag naar dit programma. Neem nou dit screenshot.

Sonia is hier aan het beredeneren dat de avondvierdaagse zes dagen duurt. Tijdens de redenatie komt ze erachter dat haar theorie niet klopt en dat de avondvierdaagse niet zes, maar drie dagen duurt. Rosa-Carmela heeft geen flauw benul wat het antwoord zou kunnen zijn, en vertrouwt blind op Sonia. “Het antwoord is drie dagen.”

Enkele andere mooie momenten uit het programma waren:

“Weet jij het? Jij hebt laatst nog gefietst.”



“Nelson Modela?”



“Zullen we het gewoon op tien houden?”



En tenslotte dit shot, dat geen onderschrift behoeft.

Maar goed, dat was toen, zes jaar geleden. De huidige versie is anders. Nog steeds zijn er de onintelligente vrouwen die algemene kennisvragen moeten beantwoorden, maar er zijn nu ook onintelligente mannen die hetzelfde moeten doen. Hetero’s en homo’s. Bovendien bestaat het publiek dat hen uitlacht uit mannen én vrouwen.

Soms lijkt het misschien of Nederland geen stap vooruit zet op het gebied van vrouwenemancipatie. Er is in 2016 nog steeds een inkomensverschil tussen mannen en vrouwen, en vrouwen krijgen nog steeds te horen dat het “knap is dat ze kinderen kunnen combineren met een carrière”. Toch bewijst RTL5 met Lekker Slim dat er wel degelijk een heel klein beetje schot in de zaak zit. Hoe die beslissing om het programma in een minder stigmatiserend jasje te steken gevallen is blijft gissen. Misschien is er tijdens een managementvergadering van RTL5 lang gedebatteerd over de nieuwe feministische golf, en hoe Lekker Slim daar nog in kan passen. Misschien opperde een dappere vrouwelijke RTL5-medewerker aarzelend dat de oude versie eigenlijk niet echt meer kan, in 2016, en riep iemand “Ach, dan we stoppen er toch een paar homo’s en wat automonteurs in,” terwijl hij de vergaderzaal al uitliep. Ik weet het niet, maar dat die beslissing gemaakt is, is iets goeds.

Natuurlijk is de vrouwenemancipatie in Nederland nog lang niet af, maar dat een van de allerdomste programma’s van Nederlands nu deze emancipatiestap heeft gezet, zegt iets. Dat zelfs dit programma, dat erom draait om mensen op nationale tv compleet voor joker te zetten, beseft dat het misschien niet oké is om alleen vrouwen uit te lachen om hun schrijnende gebrek aan kennis, en er dus maar een paar oliedomme mannen bij doet, vind ik hoopvol. Mensen uitlachen is oké, vrouwen uitlachen is niet oké. Lekker Slim is een feest der gelijkheid geworden, waar de domheid – van zowel mannen als vrouwen – nog steeds uitbundig wordt gevierd.