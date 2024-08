Het recept van mijn oma is beter dan dat van de jouwe: het kalfsstoofvlees van Liliane

Voor de laatste en vierde oma van de reeks, neem ik de trein tot in Jambes, een deelgemeente van Namen. Mijn echte oma leeft helaas niet meer, maar gelukkig kon ik rekenen op de 71-jarige Liliane – de partner van mijn opa. Zij maakt voor mij een typisch Belgisch gerecht klaar: kalfsstoofvlees. Wanneer ik arriveer, zie ik haar al in de gang staan met opa Pol erbij om mij te verwelkomen. Ze hebben hun mooiste kleren aangetrokken. Terwijl Liliane vertelt hoeveel ze heeft voorzien om nadien ook de buren en mij een portie te kunnen meegeven, komt buurman Christian binnen. Hij kan niet geloven hoe snel ik gegroeid ben. Ik glimlach vriendelijk, maar heb totaal geen idee wie hij is. Nadat hij weer vertrokken is, legt Liliane alle ingrediënten klaar op de tafel van de eetkamer, omdat er in de keuken te weinig plaats is.

VICE: Wat ga je maken, Liliane?

Liliane: Een kalfsstoofpot op de manier waarop ik het geleerd heb, niet zoals in de boekjes. Dat kalfsvlees in combinatie met die gehaktballen en die champignons vind ik heerlijk.

Pol: Gelukkig kan ze dat. Ik kan nog geen omelet maken.

Je komt niet vaak twee soorten vlees in één gerecht tegen.

Liliane: Klopt. Kalfsvlees was vroeger nogal duur en om armere mensen wat meer te kunnen geven werden daar gehaktballen aan toegevoegd.

Pol: Hoe meer vlees, hoe beter, toch?

Wie heeft het jou geleerd?

Liliane: Bobonne, de oma van mijn ex-man. Zij had dat zelf leren maken toen ze als jong meisje moest gaan dienen in rijke families. Ze had heel goed leren koken en deed dat ook heel graag. Op het einde van haar leven, kreeg ze er wat moeite mee en dat maakte haar droevig.

Hoe vaak maak je kalfsstoofvlees klaar?

Zeker om de twee maanden. En zoals nu maak ik er dan een grote portie van, zodat ik er een deel van kan invriezen om later terug op te warmen.

Wat past er volgens jou goed bij?

Liliane: Het liefst van al eet ik dat met gekookte aardappelen die ik in de saus plet. Maar dat kan natuurlijk ook met frietjes of puree. Ooit heb ik het zelfs met macaroni gegeten.

Pol: Ik eet het heel graag met frietjes. Je had er moeten meenemen van het station toen je naar hier kwam!

Liliane: Je weet goed genoeg dat ze dan koud waren geweest. Qua drank houden we het vandaag liever bij spuitwater, maar voor anderen raad ik aan om daar een fris wit wijntje of een pintje bij te drinken. Dat past met de citroen die ik bij de champignons doe.

Zijn er nog van die typisch Belgische gerechten die je graag eet?

Ik ben dol op witloof in hespenrolletjes met kaassaus . Eigenlijk ben ik geen moeilijke, ik heb genoeg aan een stuk vlees, groenten en patatjes. Aangezien Pol en ik maar met twee een gezin vormen, kook ik niet dagelijks maar ongeveer om de twee dagen. Wat ik dan meestal doe is de ene dag verse groenten, aardappelen en vlees klaarmaken en de tweede dag maak ik er een stoemp van met daarbij wat overblijft van het vlees.

Wat vinden jouw kleinkinderen van je kookkunsten?

Voor zover ik weet, verwachten mijn kleinkinderen vooral gezonde dagelijkse kost van mij. Ik ben eerlijk gezegd niet zo’n goede kok, van mij moeten ze geen speciale sauzen of voorgerechtjes verwachten.

Wat is het recept voor een lang en gelukkig leven?

Op mijn leeftijd betekent dat een beetje van dag tot dag leven, het leven nemen zoals het komt en oog hebben voor wat je zelf graag wil doen en hebben zonder schade te berokkenen aan anderen. Ik ben momenteel gelukkig, omdat ik nog iets kan betekenen voor anderen. Door mijn vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, of door te koken voor jou en je opa. Gelukkig zijn is heel relatief, je moet het willen zijn en je moet leren gelukkig zijn met de zaken die haalbaar zijn. Als je telkens de lat hoger legt in wat je wil hebben, wat je wil kunnen en wat je wil verdienen, dan ben je nooit gelukkig.

Het recept van Liliane (voor 8 tot 10 personen)

1,5 kg kalfsvlees zonder been

1 kg champignons

800 g kalfsgehakt

4 bouillonblokjes

2 citroenen

Bokaal bruine fond

Olijfolie, peper, zout, tijm en laurier

Maïzena

Snijd het kalfsvlees in gelijke delen en bak het in olijfolie in de pan met peper en zout. Indien nodig kan dat in meerdere keren gebeuren. Giet dan het vlees over in een grote kookpot, maar zonder het bakvet. Voeg daar een bokaal bruine fond en water aan toe tot het vlees helemaal onder het vocht staat. Gooi daar dan tijm en laurier bij en laat het geheel een anderhalf uur rustig sudderen.

Maak de champignons schoon en snij enkel de grote in vier stukken. Pers de citroenen en giet het sap over de champignons. Voeg daar peper en zout aan toe. Laat de champignons zachtjes apart stoven in eigen vocht.

Rol het gehakt tot kleine balletjes. Kook de gehaktballen in water met vier bouillonblokjes in om ze genoeg smaak te geven.

Als het kalfsvlees gaar is, voeg je de champignons zonder het kookvocht toe aan de kookpot. Ook de gehaktballen mogen er nu in. Alles moet onder de saus staan, eventueel met het kookvocht van de balletjes erbij. Laat nu het geheel nog zeker 10 minuten doorkoken. Nadien laat je het best een paar uur rusten.

Terwijl je wacht, kan je de aardappelen al schillen en koken. Breng daarna het vlees en de champignons terug aan de kook en voeg daar maïzena aan toe om de saus in te dikken.

Extra tip: Als je een deel hebt ingevroren zoals Liliane, moet je er nadien weer maïzena aan toe voegen, anders is de saus veel te vloeibaar.