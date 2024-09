Het regent bijna nooit als je op de fiets zit

Nergens voor nodig. Foto via

Toen ik afgelopen week drijfnat aankwam op kantoor viel het me pas op: het was écht lang geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Bovendien kon ik me sowieso maar weinig keren herinneren dat ik doorweekt aankwam op mijn werk. Dat zou natuurlijk kunnen omdat je brein nou eenmaal geneigd is om negatieve herinneringen te onderdrukken, maar toen ik vandaag via Twitter op de site hetregentbijnanooit.nl stuitte, bleek dat helemaal niet het geval. Verre van zelfs:

Het Regent Bijna Nooit is een project van ene Gerard Poels, die zich vijf jaar geleden geneigd voelde om het meest voorkomende excuus van mensen om de fiets niet te pakken (voor wie ‘m nog niet doorhad: “Het regende.”) wilde ontkrachten. Daarom hield hij elke dag dat hij naar zijn werk fietste bij of hij nat of droog aankwam. En dat leverde hem een hoop grafieken op. Grafieken waaruit bleek dat hij op meer dan 90% van de dagen droog aankwam op zijn werk.

“Oh, ja, hij fietst vast maar een klein stukje,” dacht ik toen. Niet dus. Gerard fietst gewoon rustig 40 minuten naar zijn werk in Nijmegen. “Ja, ok, maar dan wacht hij vast tot het niet regent voor hij de deur uitgaat.” Nope. Gerard is een man van regelmaat. Hij moet op tijd op werk zijn en op tijd thuis. Wat dat verder zegt over Gerard en zijn familie laat ik in het midden. Ook de auto pakt hij niet. Naar eigen zeggen maar zes keer in de afgelopen zes jaar. En ritten waarbij het eventjes een beetje regent worden ook als nat meegerekend.

Blijkbaar is het dus allemaal niet zo slecht gesteld met het weer in Nederland en is het allemaal niet zo’n tranendal als het misschien lijkt omdat je houdt van zeuren. Zelfs het KNMI bevestigt dat. Als je hier op de verticale as kijkt dan zie je de kans op neerslag, afgezet tegen het aantal uur dat je buiten bent. Daaruit blijkt dat zolang je minder dan een uur buiten bent je gemiddeld iets meer dan 10% kans hebt om nat te worden.

Gerard Poels startte zijn site om mensen met de neus op de feiten te drukken zodat ze minder vaak de auto nemen. Omdat hij om het milieu geeft. Ik zou daarentegen de data die Gerard verzameld heeft graag willen gebruiken om iedereen te verzoeken om minder te zeuren over het weer. Het valt allemaal best mee.