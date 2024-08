Het Romeinse Rijk in een overzichtelijke metrokaart

Metrokaarten zijn fantastisch. Ze maken de ingewikkelde realiteit van openbaar vervoer namelijk in één oogopslag begrijpelijk. En daar gaat vaak maanden aan onderzoek en ontwerp in zitten. Ontwerper, economiestudent en geografie- en informatienerd Alexandr Sasha Trubetskoy paste dat idee van een metrokaart toe op de wegen die door het Romeinse Rijk liepen.

Maar voor de Romeinse burgers was reizen destijds niet bepaald een metroritje. Ze brachten vaak weken door op de stoffige wegen. “In de zomer zou het twee maanden geduurd hebben om van Rome naar Byzantium te wandelen,” schrijft Trubetskoy. “Met een paard duurde het maar een maand.” Hij vertelt dat reizen via de zee veel goedkoper en sneller was dan op land, maar omdat de vaarroutes toch al vrij rechtdoorzee waren, heeft hij deze niet verwerkt in zijn metrokaart.

Videos by VICE

Trubetskoy werkte met vrij gedetailleerde historische informatie, al moest hij wel enkele gaten opvullen met wat creatieve vrijheid. “Ik kon onmogelijk elke Romeinse weg verwerken. Dit zijn alleen de hoofdwegen,” vertelt hij. Sommige van die wegen hadden niet echt een naam, dus die heeft hij zelf maar bedacht.

Trubetskoy studeerde statistiek en economie aan de Universiteit van Chicago. Deze kaarten maakt hij in z’n vrije tijd. En soms gaan die kaarten rap het internet over, zoals bijvoorbeeld die van de landsgrens tussen de VS en Mexico, de San Francisco Bay Area volgens de Urban Dictionary en nu zijn Romeinse metrokaart. Bekijk hieronder de kaart van dichtbij.

Bekijk meer werk van Alexandr Sasha Trubetskoy op zijn website.