Het Rotterdamse Ça Va Mieux wil de wereld overnemen, maar wel op het gemak

Om half tien ‘s ochtends stap ik een lift in naar de hoogste etage van een alledaags flatgebouw in Rotterdam. Wanneer de deuren opengaan, kraken ze net zo hard als ik moet geeuwen. Je krijgt mij op dit uur niet zomaar in Rotterdam vanuit Amsterdam, maar ik heb hier afgesproken met muzikanten Beau Nox, Rudy Jr. en Yurrit. De jongens zitten aan een tafeltje in restaurant Op Het Dak, dat zich zoals je misschien wel kon raden op het dak bevindt van het flatgebouw.

We kijken uit op de thuisstad van Ça Va Mieux, de naam waar de jongens naar luisteren wanneer ze samen muziek maken. Beau en Rudy ken je misschien al van de ‘alternative r&b-act’ Day Fly, en Yurrits futuristische popmuziek heb je hier ook al voorbij zien komen. Hoewel ze als groep van plan zijn samen nummers te maken en shows te spelen, blijven ze zich toch richten op hun eigen muziek. “Ça Va Mieux is geen act, maar echt een collectief, een beetje als Odd Future,” vertelt Beau Nox. “Maar we zijn vooral gewoon vrienden die samen chillen.”

Om te vieren dat ze samen muziek maken, geven ze zaterdag 26 mei hun eigen feest genaamd ÇA VA MIEUX – “Under Construction” in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het is een invite-only-evenement, maar wij mogen kaartjes weggeven. We spraken de jongens over hun vriendschap, papieren vliegtuigjes en fikkies stoken in Frankrijk.

Noisey: Hé jongens. Is iemand van jullie eigenlijk Frans?

Allemaal: Nee.

Zijn jullie wel ooit in Frankrijk geweest?

Rudy Jr.: Eén keertje. Zo’n twee kilometer over de grens.

Bea Nox: O ja, dat is een goed verhaal.

Vertel.

Beau Nox: Rudy en ik waren in Lille voor een show. Na afloop liepen we terug naar het hotel en zagen we dat er allemaal vuilniszakken op straat in brand stonden. Wij dachten: oké, laten we hier onze vodka-sinaasappelsap drinken en naar het vuilnisvuur kijken. Toen kwam er een gast met een machete terug om te kijken hoe het met zijn vuurtje ging. Hij stookte het vuur een beetje meer aan, ging met zijn machete op de hoek van de straat staan en keek rond.

Rudy Jr.: We wisten niet of we moesten wegrennen of juist niet.

Beau Nox: Ik hoorde dat dronken Franse mensen je niet kunnen zien als je stopt met bewegen. Of misschien was dat alleen bij dinosaurussen.

Is het goed afgelopen?

Rudy Jr.: De brandweermannen reden er gewoon langs. Blijkbaar waren er meer vuurtjes in de buurt. Die gast was helemaal los gegaan.

Beau Nox: Maar ik heb de stad gered. Ik heb mijn sinaasappelsap opgeofferd om het vuur mee uit te maken.



En dit is dus waar jullie Franse naam uit voort is gekomen?

Beau Nox: Nee, zeker niet. Dat moet je aan Yurrit vragen.

Yurrit: Ik vind de Franse taal erg esthetisch, vooral in vergelijking met Nederlands. Ik geloof dat als je iets wil overbrengen en je het verpakt op zo’n manier dat het er mooi uitziet, het erg bijdraagt aan de impact van je message.

Beau Nox: De woorden van je eigen taal hoor je elke dag. In een andere taal kan iets simpels erg romantisch en zelfs magisch klinken.

Wat betekent jullie naam nu precies?

Yurrit: Het is een dubbelzinnige term. Het betekent: het gaat beter. Maar ook: het zal beter gaan. We hebben alle drie ambities en doelen, maar we leven ook erg in het nu. De kwaliteit van onze levens hangt niet af van onze doelen en of we die bereikt hebben. We zijn ook tevreden met hoe het nu gaat.

Beau Nox: Als je het nu niet naar je zin hebt, wanneer ga je dat dan doen? Misschien komt de toekomst helemaal niet.

Rudy Jr.: Soms zijn dingen pas fijn als ze een herinnering worden en je eraan terugdenkt.

Wat voor doelen hebben jullie dan?

Beau: Jeetje. Bereid je voor op een dom antwoord.

Oké.

Beau Nox: Wereldovername

Yurrit: Precies dat.

En dat gaan jullie doen als collectief, terwijl jullie soloprojecten ook goed gaan. Waarom maken jullie eigenlijk samen muziek?

Beau Nox: We zijn goede vrienden en we hebben dezelfde interesses. We dachten: laten we handjes vasthouden en elkaar omhoog helpen. Mensen zien dat we samen tracks hebben maar ze weten niet dat we daarbuiten ook chillen. Ik vind het cool als mensen dat weten.

Wat lief! Je wil dat mensen weten dat jullie vrienden zijn.

Beau Nox: Nee, fuck. Waarom zei ik dat? Shit. Ja, dat is de enige reden. Ik wil gewoon dat mensen weten dat ik vrienden heb.



Van links naar rechts: Yurrit, Rudy Jr. en Beau Nox

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?

Beau Nox: Op Codarts, het conservatorium hier in Rotterdam.

Rudy Jr.: Wij waren vanaf het begin al erg close met z’n drieën. In de eerste week vroeg ik Beau al of hij samen muziek wilde maken.

Beau Nox: Ik werd zijn Pokémon, hij koos mij. We dachten vier maanden lang dat we The Neptunes waren. De nieuwe Pharrell en Chad Hugo.

Rudy Jr.: Ja, en we waren vet slecht, man.

Nu niet meer gelukkig.

Beau Nox: Het is fijn om nu dingen uit te brengen waar ik echt trots op ben. Het is net alsof je een papieren vliegtuig uit het raam gooit – ik wil gewoon zien hoe ver het gaat.

Wie is eigenlijk de baas in jullie groep?

Beau Nox: We richten ons allemaal op onze eigen acts, dat is onze prioriteit. De groep is meer voor experimenteren en gekke ideeën. We zijn allemaal creatief, maar we willen er niet te veel druk op leggen binnen het collectief.

Yurrit: Bij onze eigen acts is alles veel meer gepland. Er zit een heel proces rondom het maken van besluiten. Ça Va Mieux is een plek waar we gewoon kunnen doen wat we willen zonder er te veel over na te denken.

Zijn er nog andere mensen welkom in jullie hechte groepje?

Beau Nox: Er zijn geen regels, maar nee. Alleen jij mag er wel bij.

Yes!

