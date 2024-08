Het Rotterdamse collectief Green Cabin is een hardwerkende hiphopmachine

De jongens van Green Cabin zijn naar eigen zeggen een fabriek, een machine. Ze droppen de ene EP na de andere, maken hun eigen video’s en artwork, en produceren al hun nummers zelf. Daarnaast hebben ze ook nog eens tijd om hun eigen feest Djoenta in Rotterdam op te zetten, en zaten ze in de documentaireserie Roffa Represent.

Green Cabin bestaat uit zeven gasten: China Viking, Roca Beats, M3SEN, Grown George, Big Cam, Nash Crebula en Elijah Waters. Onthoud hun namen, want je gaat ze sowieso vaker voorbij zien komen. Vandaag komt hun eerste tape als collectief uit, en om dat te vieren belden we erelid Elijah Waters eventjes op.

Videos by VICE

Noisey: Ik hoor veel geruchten over de Green Cabin waar jullie naar vernoemd zijn.

Elijah Waters: Haha, ja. Het is allemaal begonnen bij het vroegere huis van China Viking, zo’n acht jaar geleden toen ik nog een baby was. Hij had een studio bij zijn huis waar hij muziek maakte met Roca Beats. Die twee zijn de oudste leden. Je mocht de cabin niet uit als je je jonko niet op had, daarom heette het de Green Cabin. Ondertussen is dat huis gesloopt en woont hij daar niet meer. De rest van ons kwam er later bij, we leerden elkaar kennen via skaten, door vrienden of online. Toen hebben we Green Cabin weer leven gegeven. Dat van die jonko’s is nu trouwens geen regel meer, al word er nog wel veel gerookt.

Ik ben benieuwd naar jullie groepsdynamiek. Wie van jullie is het meest boos?

Dat is sowieso Rocca. Hij heeft de meest pure energie. Als hij gedronken heeft wil hij weleens schreeuwen. Hij is de meest losbandige van ons.

Wie is juist altijd blij?

Nash is wel altijd blij. Hij is easy going, erg open en super positief.

Hoor je dat terug in hun muziek?

Ja, de beats van Nash zijn wel speels en snel, dat hoor je zeker terug. Hij maakt soms emotionele muziek. Dat zit ook in hem, maar hij laat het niet zien. Rocca maakt juist boze beats, echte slappers.



Jullie maken de meeste van jullie video’s zelf, maar de laatste voor Eastern Pink (zie hierboven) werd gemaakt door Rauwkost-Collective. Geven jullie dingen niet graag uit handen?

George wilde eerst filmmaker worden, dus hij maakte onze video’s. We hebben altijd veel moeten doen voor weinig, want we hebben geen labels of iets. Het komt allemaal uit onze eigen zak, maar hard werken is gratis. We moeten vaak creatieve oplossingen verzinnen, maar we fiksen het eigenlijk altijd wel.



Hoe was het dan om jullie laatste video voor Eastern Pink door iemand anders te laten regisseren?

We hebben meegewerkt aan het concept, maar het is inderdaad de eerste keer dat we wat dingen uit handen hebben gegeven. Zoals de locatie bijvoorbeeld: de makers kwamen zelf met het idee om het in de Ardennen te schieten. Ik vertrouwde hun visie.

Jullie hebben als collectief al heel veel uitgebracht. Wat maakt dit Green Cabin-project anders?

Eigenlijk zijn alle projecten die we hebben uitgebracht soloprojecten. Deze keer staat niemand op de voorgrond, het is honderd procent Green Cabin. Ook maakt Big Cam zijn debuut als vocalist, er gebeurt veel op deze tape. We hebben in zes dagen twintig tracks in de studio opgenomen, en er negen uitgekozen. We zijn echt studiomonsters, een soort fabriek.



Luister hieronder naar ‘GC Tape, vol.1’.