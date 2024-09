Het samenleven met robots gaat de mensheid op allerlei manieren veranderen

We zullen van onze robots gaan houden. Zo zit het menselijk brein nou eenmaal in elkaar, volgens Kate Darling, een onderzoekster aan het MIT Media Lab.

Van de oprechte uitstorting van verdriet op het moment dat de vriendelijke Canadese liftende robot Hitchbot tijdens zijn reis door de VS werd vernield in Philadelphia, tot soldaten die uitvaarten organiseren voor de gesneuvelde robots die hun in leven houden. We raken erg gehecht aan onze mechanische creaties, vertelde Darling in een gesprek op de Universiteit van Waterloo deze week.

Dus terwijl bedrijven opzettelijk robots onthullen die zijn ontworpen om aantrekkelijk te zijn, zoals de aanbiddelijke klantenservicerobot Pepper, en de zingende, dansende en lachende LG Hub thuisrobot (die was te zien op CES 2017), vraagt ze zich af: hoe zullen deze machines onze emoties manipuleren en ons veranderen?

Het blijkt dat onze liefde voor robots niet slechts een bijproduct is van het kijken naar schattige robots uit de populaire cultuur, zoals R2-D2 in Star Wars.

“Onze hersenen zijn ervoor gemaakt om intenties te projecteren op elke beweging in onze fysieke ruimte dat er autonoom uitziet,” zei Darling. Mensen zijn zich ervan bewust dat een machine niet leeft. Toch reageren ze op de aanwijzingen die deze levensechte machines geven alsof ze wel echt leven.

Mensen staan erom bekend aan alles een naam te geven, zelfs aan simpele robots die niet meer voorstellen dan een paar stokjes op wielen. Maar nu worden robots bewust ontworpen met bewegingen, geluiden en gezichtsuitdrukkingen die mensen associëren met gemoedstoestanden, voegt ze toe.

De Pepper robot. Beeld: Nesnad/Wikimedia Commons

Een van de meer geavanceerde, levensechte robots is Sophia, ontwikkeld door Hanson Robotics.

Volgens Darling zijn we aanbeland in het tijdperk van de mens-robot interactie, waar robots op een goede of slechte manier invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van mensen. Dit leidt tot tal van implicaties aangezien er steeds meer robots worden ingezet in huizen, werkplekken, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plaatsen.

Je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld een interactieve robot, voor hulp binnenshuis, ervoor kan zorgen dat mensen hele persoonlijke details loslaten die ze liever niet in een database willen hebben, zei Darling.

Mensen hebben zelfs bedelende robots gemaakt. Die werden gemaakt als onderzoek of voor fondsenwerving. Maar het feit dat mensen reageren op schattige robots en ze wat wisselgeld geven, laat zien dat technologie in potentie ook kan worden gebruikt voor manipulatie.

De PARO robot, ontworpen als een vriend. Beeld: ehjayb/Flickr

Darling beschreef dier-achtige robots zoals de Japanse PARO, die eruit ziet als een babyzeehondje en reageert met geluiden, gezichtsuitdrukkingen en bewegingen als je het aanraakt. “Het wordt effectief gebruikt als een alternatief voor kalmerende medicatie voor gestreste patiënten,” vertelde ze.

Ze noemde ook het mogelijke gebruik van robots in gedragswijzigingstherapie. De keerzijde is dat robots ook kunnen worden gebruikt om mensen ongevoelig te maken voor geweld. “Als mensen leren om gewelddadig te zijn tegenover levensechte robots, worden ze dan minder gewelddadig in een andere context?”

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen, aldus Darling. Een van de meest controversiële onderwerpen is of een levensechte kinderlijke seksrobot misschien kan voorkomen dat pedofielen zich vergrijpen aan echte kinderen, of dat de seksrobot juist verboden moet worden omdat het ze aanmoedigt. “We weten het gewoon niet,” vertelt ze.

Terwijl prominente mensen als Stephen Hawking, Elon Musk en Bill Gates bang zijn dat kunstmatige intelligentie zorgt voor de ondergang van de mensheid, zegt Darling dat de legale en sociale implicaties van mens-robot interactie belangrijker wordt in de directe toekomst.

“Het probleem is misschien niet dat als we een robot een bal leren schoppen, de robot terugkomt om ons te schoppen. Het probleem is mogelijk dat de robot ons iets aandoet als wij de robot schoppen.”