Het samenleven met robots gaat de mensheid op allerlei manieren veranderen

We zullen van onze robots gaan houden. Zo zit het menselijk brein nou eenmaal in elkaar, volgens Kate Darling, een onderzoekster aan het MIT Media Lab.

Van de oprechte uitstorting van verdriet op het moment dat de vriendelijke Canadese liftende robot Hitchbot tijdens zijn reis door de VS werd vernield in Philadelphia, tot soldaten die uitvaarten organiseren voor de gesneuvelde robots die hun in leven houden. We raken erg gehecht aan onze mechanische creaties, vertelde Darling in een gesprek op de Universiteit van Waterloo deze week.

Dus terwijl bedrijven opzettelijk robots onthullen die zijn ontworpen om aantrekkelijk te zijn, zoals de aanbiddelijke klantenservicerobot Pepper, en de zingende, dansende en lachende LG Hub thuisrobot (die was te zien op CES 2017), vraagt ze zich af: hoe zullen deze machines onze emoties manipuleren en ons veranderen?