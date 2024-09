Het schip dat het Suezkanaal blokkeert heeft een pik getekend

Begin deze week ontstond er een flinke opstopping in het Suezkanaal, nadat een containerschip vanwege het slechte weer overdwars kwam te liggen en de boel blokkeerde.⁠⁠

De Ever Given, zoals dit schip heet, is van de Taiwanese rederij Evergreen en vaart onder de Panamese vlag. Het was onderweg van China naar de haven van Rotterdam, maar kwam deze week ineens vast te zitten. Alle pogingen om er beweging in te krijgen mislukten.⁠⁠

Dat is niet het enige opmerkelijke dat er met dit schip aan de hand is. Want als je de rondjes bekijkt die de Ever Given heeft gevaren, dan ehm. Kijk anders zelf maar.⁠⁠

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C — John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021

Uit trackinggegevens van vesselfinder.com en myshiptracking.com blijkt dat het schip een paar rondjes heeft gemaakt in de vorm van een gigantische pik.⁠⁠⁠⁠

Beeld: myshiptracking.com

Een woordvoerder van vesselfinder.com bevestigde dat de trackinggegevens heel accuraat zijn. “Er is echt geen sprake van complotten of vervalste gegevens of iets dergelijks,” schreef Mihail Mitev per e-mail.⁠⁠

Beeld: vesselfinder.com

De website vesselfinder.com liet zien hoe er aan beide kanten van het kanaal een opstopping ontstond. Het Suezkanaal is een van de drukste waterwegen ter wereld, waar ongeveer 10 procent van de wereldwijde handel doorheen gaat.⁠⁠

Beeld: vesselfinder.com

⁠Peter Berdowski, de topman van het Nederlandse bedrijf Boskalis, dat het schip probeert te bevrijden, zei woensdag in Nieuwsuur dat hij nog niet wist hoelang de situatie zo blijft. “Het kan dagen of weken duren, afhankelijk van wat je tegenkomt.”⁠⁠

De pogingen om het vierhonderd meter lange schip te bevrijden werden de volgende dag weer hervat.⁠⁠