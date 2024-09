Het sociale netwerk FetLife verwijdert duizenden fetisjen om in de lucht te kunnen blijven

FetLife, de grootste online kinkgemeenschap van het moment, heeft zijn portie controverse inmiddels wel gehad. De gebruikers beweren dat de site hen voorziet van een veilige plek om samen met mede-kinksters hun BDSM-fantasieën te ontdekken, met wederzijdse toestemming. Critici daarentegen beweren dat de site het grove gedrag van hun leden bagatelliseert.



Nu is een groot aantal leden van FetLife echter verbaasd over het feit dat de website veel van de content verwijderd heeft; dit zou ’s nachts gebeurd zijn, zonder enige aankondiging. Hele online groepen en fetisjen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Zo is er geen content meer te vinden die te maken heeft met drugs- of alocholgebruik, race play, niets dat ook maar lijkt op het verkondigen van haat, niets wat gecategoriseerd zou kunnen worden als ‘obsceen’ (zoals incest) of voor permanente, lichamelijke schade zou kunnen zorgen, en – het opvallendste van allemaal – niets wat consensual non-consent bevat (zoals gesimuleerde verkrachtingen of ontvoeringen).



Dat dit laatste genre nu van de site verbannen is, is een grote klap voor de kinkgemeenschap. Binnen de BDSM-scene staat consensual non-consent voorop: het is een van hun kernovertuigingen, en vergelijkbaar met het feit dat bijna alle moderne, Amerikaanse republikeinen de overtuiging delen dat vrouwen geen zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichamen zouden mogen hebben. Wanneer er geen sprake meer zou zijn van die overtuiging, is er bijna niets wat de gemeenschap onderling nog verbindt.



Sinds juli 2016 is de site alleen nog maar toegankelijk op uitnodiging, maar de beslissing van FetLife is aan niets meer te wijten dan financiële noodzaak. Oprichter John Baku legt in een verontschuldigende blogpost uit dat de site gedwongen werd om honderden groepen en duizenden fetisjen te verwijderen, om zo hun zakelijke rekeningen te kunnen behouden.



FetLife-leden betalen om toegang te krijgen tot de premium-functies van de site. Naast de verkoop van advertenties is de website afhankelijk van creditcardbetalingen door klanten die toegang willen krijgen tot deze functies. Deze inkomsten worden vervolgens verwerkt met behulp van een zakelijke rekening. Baku legde uit hoe FetLife een notificatie ontving, waarin aangekondigd werd dat een van hun zakelijke accounts gesloten zou gaan worden.

Een kinky stelletje op de jaarlijkse Domination Convention. Foto door Natasha Vargas-Cooper

“Een van de creditcardmaatschappijen nam direct contact op met de bank, en gaf aan dat de bank moest stoppen met het verwerken van betalingen die voor ons bestemd waren,” schreef Baku. “De bank vroeg om meer informatie, maar het enige dat de creditcardmaatschappij los wilde laten, was dat het iets te maken had met ‘bloed, naalden en vampieren.’” Baku beweert dat andere zakelijke accounts vervolgens ook telefoontjes kregen van dezelfde creditcardmaatschappij, met het verzoek om de betalingen aan FetLife te stoppen vanwege “illegale of immorele” redenen. Momenteel is FetLife niet in staat om creditcardbetalingen te verwerken.



De afgelopen maanden was er sprake van een eensgezinde aanval op de wereldwijde kinkgemeenschap. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Digital Economy Bill een aantal consensuele praktijken gecriminaliseerd en feministische pornomakers uit het bedrijfsleven gezet. Trumps toekomstige minister van Justitie, Jeff Sessions, wil de Obscenity Prosecution Task Force weer nieuw leven inblazen en pornomakers op orwelliaanse wijze vervolgen, zoals McCarthy dat met de communisten deed.



“Kink is meestal het eerste doelwit,” schrijft Susan Wright van de National Coalition for Sexual Freedom, waarmee ze aangeeft achter FetLife te staan. “Door recente gebeurtenissen wordt FetLife nu vervolgd door mensen die ons niet begrijpen. Zij interpreteren onze consensuele activiteiten als non-consensueel, door ons woordgebruik en de manier waarop ze de foto’s interpreteren. Zij zorgen er nu dat we dit soort dingen niet meer op FetLife mogen laten zien.”



Het is ongetwijfeld een lastige tijd voor de liefhebbers van ruige seks. Maar lang niet iedereen binnen de BDSM-scene is fan van het sociale netwerk. De site wordt er door sommigen van beschuldigd dat ze misbruikers zouden beschermen, en de aanval zouden openen op mensen die zich hierover uitspreken. Een van de eerste mensen die FetLife publiekelijk bekritiseerde, was kinkactiviste Kitty Stryker.



“Ik ben er zelf verbaasd over dat ik in deze kwestie aan de kant van het kapitalisme sta,” schrijft Stryker in een e-mail aan Broadly. “Maar afgedwongen censuur door toedoen van creditcardmaatschappijen heeft ervoor gezorgd dat er een boel rotzooi van FetLife afgehaald is, en dat hebben we, ondanks het feit dat we al jaren actievoeren, nog niet eerder weten te bereiken!”



“FetLife heeft vaak mensen die verkrachters, racisten en misbruikers aanspoorden in bescherming genomen, dus ik heb absoluut geen medelijden met hen,” vervolgt ze. “Als de mensen achter de website jaren geleden naar me geluisterd hadden en hun netwerk zelf gecontroleerd hadden op het aanzetten tot haat en intimidatie, zou dit misschien nooit gebeurd zijn.”



Vooralsnog heeft FetLife niet gereageerd op onze vraag om een reactie.



Andere kinksters steunen de beslissing van FetLife ook, maar met een andere reden. “Alhoewel ik er niet bepaald om sta te springen dat ik nu veel minder keuze heb aan groepen en fetisjen, moet ik zeggen dat ik liever wat aspecten van de website verlies, dan meteen de hele connectie met de gemeenschap,” zegt BDSM-blogger Autumn Lokerson. “Voor veel kinksters is FetLife een van de weinige opties die we hebben om in contact te blijven met gelijkgestemde individuen.”



“Ik denk niet dat dit gezien moet worden als straf om het feit dat je kinky bent, maar als bescherming tegen tirannie en bekrompen individuen die onze fetisjen als iets naars en ongezonds zien.”

Videos by VICE

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.