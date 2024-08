Het Star Wars-alfabet voor niet-nerds

Zie jij het verschil tussen de planeten Tatooine en Jakku en weet je welke instrumenten ze spelen in de kantine op Mos Eisley? Stop dan maar met lezen, want wij kunnen niks aan jouw expertise toevoegen. Normale mensen, daarentegen, kunnen hier hun geheugen nog snel opfrissen alvorens ze hun rode fluffy cinemazetel voor The Last Jedi reserveren.



A = A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, FAR AWAY

De letters lichten op en het gele tekstje schuift achteruit de ruimte in. Zo begint elke episode in de reeks. Die typografische special effects waren zelfs in de jaren ’70 al redelijk knullig, maar het werkte. En het werkt nog altijd als pure magie, verdikke. Vergeet niet, hoeveel er ook wordt geracet en ontploft: dit hele ding is één groot sprookje over vaders en zonen en goed en kwaad, ergens ver weg, heel lang geleden.

B = BLAST!

Het valt zeker te aanvaarden dat in zo’n melkweg ver weg, heel lang geleden, toevallig nogal veel mensen rondlopen en dat die toevallig ook allemaal Engels spreken. En dat veel van die aliens er ook redelijk menselijk uitzien, met armen en benen en zo, en dat ook zij vaak het Engels machtig zijn. Allemaal geen probleem. Maar wat echt ongeloofwaardig is, is hoe ze vloeken. Als er iemand een lasergun in je gezicht zwaait, roept elk zinnig ruimtewezen toch keihard “motherfucker!” of iets anders uit de onderbuik? Nee, in Star Wars houden ze het bij “Blast!” Komaan. Dat is wel echt het enige minpuntje qua geloofwaardigheid.

C = CHEWBACCA

We zouden zijn doucheputje niet willen legen, maar deze haarbal blijft een favoriet. Zijn stem werd destijds ontworpen door technicus Ben Burtt, die de geluiden van kamelen, beren, walrussen, konijnen, tijgers en dassen door elkaar mixte. Wij weten wel beter. Chewie is nu gepromoveerd van copiloot tot piloot, want Han Solo is niet meer sinds episode VII.

D = DISNEY

Iedereen die in 2012 moord en brand schreeuwde bij de overname van Lucasfilm door Disney kreeg dik ongelijk. Episodes één tot drie, met het personage van Jar Jar Binks als dieptepunt, verbleken gewoon naast The Force Awakens uit 2015. Zoals gezegd, Star Wars is een sprookje, en Disney heeft daar toevallig wel verstand van.

E = EMPIRE

De slechteriken lopen met duizenden in het gelid, zijn altijd strak gekleed (voorkeur voor de kleuren zwart, wit en rood), geloven in een eeuwigdurend rijk, noemen zichzelf storm troopers en draaien er hun hand niet voor om om hele bevolkingsgroepen uit te roeien. Wacht, kennen we dat niet ergens van?

F = FAMILIE

Het is niet voor niks dat de nieuwe Star Wars rond kerstmis uitkomt. Zo kunnen al die nerdy kinderen over de hele wereld gaan kijken met hun nerdy vaders — sorry, mama — voor een lekker potje familiegevoel. Voor de ene is het hi-tech entertainment, voor de andere pure nostalgie.

G = GEORGE LUCAS

Francis Ford Coppola en George Lucas waren al maatjes van lang voor ze beroemd werden, en het was Coppola die zijn kameraad hielp om de bizarre science fiction debuutfilm THX 1138 van de grond te krijgen. Onlangs liet Francis zich ontvallen dat hij het wel spijtig vond dat George zich daarna zo verloren had in de Star Wars franchise, omdat hij nu zo geen experimentele films meer draait. Euh… hallo? THX 1138? Iemand?

H = HAN SOLO

Voor de eerste Star Wars film in 1977 werden de valdeuren van de Millennium Falcon nog bediend met touw en katrol. Toen Harrison Ford voor The Force Awakens opnieuw als bompa Han Solo mocht opdraven, had hij niet zien aankomen dat ze het interieur intussen vernieuwd hadden. “Hee, waarom zit dit knopje hier?” hoorde je nog iemand zeggen alvorens de loodzware hydraulische deur neerkwakte. Ford brak een been, de fans lachten zich een breuk en Disney betaalde twee miljoen dollar in de daarop volgende rechtszaak. En kort na de opnames van The Last Jedi stierf Princess Leia, maar dan in het echt. Het is altijd iets.

I = INCEST

Niet echt natuurlijk, maar toch. De familiebanden in de Star Wars reeks kunnen als volgt worden samengevat: als je iemand belangrijk ontmoet en je weet niet meteen wie het is, dan is het je broer, zus, vader of moeder.

J = JEDI

Het meervoud van Jedi is Jedi, dus we weten niet of The Last Jedi verwijst naar één Jedi (Rey of Luke) of alle Jedi, voor eens en altijd. Ja, dat zijn dingen om je hoofd over te breken.

K = KYLO REN

De meningen over de sex appeal van Adam Driver zijn verdeeld: 60% vindt hem wel lekker, 40% durft het nog niet toe te geven. Zelfs toen hij Rey folterde in The Force Awakens zagen we nog steeds de halfnaakte loverboy van Lena Dunham in Girls, altijd een beetje emo met zijn grote sexy lippen. Mmm! Hij had het emotioneel niet makkelijk om zijn vader te doorboren, de vraag is nu vooral of zijn mama Princess Leia de volgende in de rij wordt. Dat zou wel handig zijn voor de productie, want Carrie Fisher is intussen overleden en die 3D simulaties kunnen duur uitvallen als ze aan episode IX beginnen.

L = LUKE SKYWALKER

Het was niet makkelijk om Mark Hamill te overtuigen om nog mee te doen aan Star Wars. Na de originele trilogie (1977-1983) heeft die mens 30 jaar bijrolletjes en geflopte musicals gespeeld en vond hij het welletjes. Maar de andere originele acteurs zagen het wél nog zitten en hij wou niet moeilijk doen. Dus gaat die man in 2015 op dieet en begint hij weer te trainen, om zich dan in zijn koffie te verslikken wanneer hij het scenario leest voor The Force Awakens. Zijn enige rol in die film was om op een rots te staan en zijn kap omlaag te doen in de allerlaatste seconden. Maar niet getreurd: nu is het écht aan hem (en zijn baard) in The Last Jedi.

M = MON CALAMARI

Een admiraal in een witte rolkraag met een vissenkop: niemand had kunnen voorspellen dat Admiral Ackbar van de planeet Mon Calamari een publiekslieveling zou worden. Maar hij werd het en hij is het en hij doet weer mee, joepie!

N = NAMEN

Waarom zijn die namen van Star Wars personages zo ingewikkeld? Obi Wan Kenobi, Maz Kanata, Jango Fett, Jabba the Hutt — wie verzint die eigenlijk en zijn die namen ook geldig in een potje Scrabble?

O = OEPS

In de begindagen van Star Wars deed George Lucas alles om aan geld te geraken. De tv-film Star Wars Holiday Special is het laagste dat hij ooit gezakt is. We leren de vrouw en kinderen van Chewbacca kennen en Princess Leia zingt kerstliedjes. Lucas probeerde uit eerlijke schaamte nog om de film uit circulatie te halen, maar het is willens nillens een cultklassieker geworden voor iedereen die van alien kerstshows houdt, inclusief kookprogramma.

P = PORG

De Porg is de schattigste nieuwe alien in de film: half papegaaiduiker, half Pokémon, helemaal om op te eten. Er wordt online gespeculeerd of hij ook echt om op te eten is, omdat het in de trailer lijkt alsof Chewbacca een pluimpje in zijn mondhoek heeft.

Q = QUEEN AMIDALA

Omdat we niet veel woorden met een Q kennen en omdat ze soms een beetje wordt vergeten: de moeder van Luke en Leia. Zonder twijfel het beste en duurst geklede personage in de hele reeks.

R = ROBOTS

De droids in Star Wars zijn altijd al zalig geweest. Het gekibbel tussen de rebelse R2-D2 en de immer slecht geoliede C-3PO is ondertussen legendarisch. De geavanceerde knikker BB-8 was ook de topper van The Force Awakens. Spelen mee in deze episode: 2BB-2, BB-4, BB-8, BB-9E, C-3PO, R2-D2, R4-X2, Y5-X2. Je weet al welke figurines je mag vragen voor onder de kerstboom.

S = SHADOWS OF THE EMPIRE

Shadows of the Empire was een boek en een strip en een N64 game, gebaseerd op wat er gebeurde tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Het gaat allemaal over de zoektocht van Leia naar Han terwijl hij in carboniet bevroren zit en over de smokkelaar Dash Rendar die lijkt op Han maar Han niet is want Han zit in carboniet. Het klinkt misschien niet zo, maar die hele verhaallijn is beter dan eender welke film uit de prequel-reeks.

T = TRAILER

Ze moeten daar dringend eens de Russen en Julian Assange op zetten, want op een of andere manier slaagt Disney / Lucasfilm erin om het scenario voor de nieuwe film nooit te laten uitlekken — behalve dan de namen van de robots (zie R = robots). Bijgevolg moeten we het doen met de trailer, waarin je altijd misleid wordt. In dit geval proberen ze ons wijs te maken dat Rey een trip naar de Dark Side overweegt door een deal met Kylo Ren te sluiten. Ja ja, dat zal wel.

U = UNIVERSUM

En daarmee bedoelen we niet de galaxie ver weg, maar het universum dat naast de films is ontstaan. Nerds geven fortuinen uit aan een Han Solo minikoelkast, een chewbacca peignoir, een cursus lichtsabelvechten, obscene snoep in de vorm van Jar Jars tong, een R2-D2 brooddoos uit 1977, een Millennium Falcon gitaar of een Darth Vader toaster.

V = VADER

De naam Darth Vader gaat al mee van de vroegste schetsen van George Lucas. Hij zegt zelf dat er een verband is met het Nederlandse ‘vader’, maar kwatongen beweren dat hij op school gepest werd door een grote gespierde sportbink, genaamd Gary Vader. En de Darth? Die klonk gewoon goed in combinatie met Vader. Spijtig, we hoopten dat het iets met een kortademige vogelpieker was.

W = WOOKIEEPEDIA

De Star Wars versie van Wikipedia. Klik vooral eens op explore random page om achterover te vallen van stambomen van de Ewoks, de zeevruchten van Mon Calamari en het aantal personeelsleden van een douanepost op Tiragga. De verzamelde kennis op Wookieepedia is letterlijk zonder einde, en volgens de meeste stervelingen ook zonder zin.

X = X-RATED

Er zijn al een twintigtal parodieën op Star Wars verschenen, met titels als How the Sith Stole Christmas, George Lucas in Love en Brazilian Star Wars. De enige grappige blijft Spaceballs uit 1987, met daarin het fantastische personage Pizza the Hutt. Daarnaast is er ook voldoende X-rated materiaal dat je zelf eens mag Googlen. We wachten enkel nog op Sith On My Face en Star Wars: A New Hole.

Y = YADDLE

Yaddle is de vrouwelijke versie van Yoda. Ze heeft vlechten. En neen, ze zit niet in de nieuwe film, godzijdank.

Z = ZZZOOFFF

Eventjes in fast forward. Episode IX wordt de laatste in 2019, voorlopig nog zonder titel. Maar omdat niemand een jaar overleeft zonder Star Wars, krijgen we in 2018 nog een spin-off die toch ergens in het grote verhaal past, zoals de Rogue One van verleden jaar. De nieuwe zal gaan over de jeugd van Han Solo, en de titel wordt — jawel — Solo. Zonder Harrison Ford, mogen we hopen.

Dit artikel werd gesponsord door Star Wars.