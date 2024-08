Het stimuleren van je a-spot is hartstikke lekker

Toen ik negentien jaar was masturbeerde ik nooit met mijn vingers. Ik had iets groters en langers nodig. Iets waarmee ik heel mijn vagina kon vullen. Dat kon ik met mijn handen niet doen. Dus kocht ik een grote, glanzende, paarse dildo.



De dildo was enorm – zeker 22 centimeter lang en 5 centimeter breed. Met veel glijmiddel bracht ik het ding onhandig bij me naar binnen. Ik probeerde erop te gaan zitten, met zoveel mogelijk kracht en met al mijn gewicht. Plotseling ontdekte ik toen iets nieuws. Het was alsof ik een nieuwe, geheime deur ontdekte in het huis waarin ik altijd gewoond had. Het voelde alsof mijn vaginale kanaal zich uitbreidde en eindelijk aangeraakt werd waar het zou moeten. Ik begreep destijds niet veel van mijn clitoris, laat staan van mijn baarmoederhals en mijn vagina, dus het duurde even voordat ik erachter kwam dat dit plekje een naam had: de fornix anterior, ofwel de ‘A-spot’.

Foto via Wikimedia Commons

De A-spot is een gevoelig plekje, aan de buikzijde van de baarmoederhals. Het zit tussen de voorste vaginale wand en de randen van de baarmoederhals. De baarmoederhals blokkeert het gebied voor stimulatie, waardoor het extra gevoelig is. Veel vrouwen vinden penetratie of alleen al het aanraken van de baarmoederhals onaangenaam, maar het aanraken van de fornix anterior kan juist een heerlijk genotsgevoel geven. Je hebt ook een fornix posterior, aan de andere kant van de baarmoederhals. Ik kan zelf enorm genieten van beide plekjes, maar iedereen heeft een andere voorkeur.



Het zou goed kunnen dat je deze plekjes nooit zou ontdekken, tenzij je echt op zoek bent of als je iets heel groots in je vagina stopt, waardoor alles in je vagina wordt aangeraakt. Als vagina-eigenaresse die altijd een voorkeur heeft gehad voor grote formaten, vind ik de A-spot net zo lekker als de G-spot. Misschien zelfs lekkerder.



Ik mailde mijn collega Kate Sloan – ook seksjournalist en A-spot-liefhebber – en vroeg haar naar haar eerste kennismaking met dit lekkere plekje. Net zoals ik ontdekte zij haar A-spot toen ze negentien jaar was, en plezierloze seks had. Ze ging op zoek naar verschillende technieken waardoor ze meer zou kunnen genieten van penetratie, zoals de Coital Alignment Technique – een methode waarin de clitoris maximaal gestimuleerd wordt door verticale penetratie. Toen ontdekte ze ook haar A-spot.



“Ik ontdekte na een aantal maanden dat ik door clitorale stimulatie wel kon klaarkomen tijdens de seks, maar het viel me ook op dat ik de seks extra lekker vond als mijn partner heel diep stootte. Ik dacht toen al dat het de fornix anterior zou kunnen zijn, want ik had daar al iets over gelezen. Toen ik dat ontdekte, begon ik veel te experimenteren met seksspeeltjes en nog meer te lezen.”



Een onderzoek van dokter Chua Chee Ann maakte een hoop duidelijk voor Sloan. Aangezien de standaard seksuele voorlichting nauwelijks de clitoris en het ‘bestaan’ van de G-spot behandelt, is het niet verrassend dat er heel weinig aandacht wordt besteed aan de anterior en posterior fornix. Sloan denkt dat dit komt omdat de persoon die het ‘ontdekt’ heeft, een niet-witte en niet-Amerikaanse onderzoeker is.



Ook seksueel voorlichter en sekscoach Glamazon Tyomi ontdekte haar A-spot toen ze een partner had. “Ik merkte dat ik tijdens bepaalde standjes, waarbij mijn partner heel diep ging, veel natter werd. Daarnaast kreeg ik een warm, kalmerend en euforisch gevoel in mijn lichaam. Ik besefte dat ik dat gevoel kreeg als ik heel diep gepenetreerd werd, vlakbij mijn baarmoederhals. Ik wist dat dit iets was waar niet vaak over gesproken werd, dus ik begon zelf onderzoek te doen.”



Tyomi vindt dat er te weinig over de A-spot bekend is. “Er zijn verschillende erogene zones in de vagina, die zelfs vermeld worden in eeuwenoude teksten uit de Oosterse filosofie. Maar omdat niemand erover spreekt, ga je er ook niet zomaar naar op zoek. Omdat er niet veel literatuur te vinden is waarin het bestaan van de A-spot wordt ondersteund door wetenschap of onderzoek, wordt het onderwerp niet behandeld door seksuele voorlichters. Maar, we weten wel dat het bestaat.”



De G-spot ligt slechts een aantal centimeters van de A-spot vandaan, waardoor je beide plekjes door elkaar kunt halen. Elk gebied in de vagina geeft over het algemeen een aangenaam gevoel, maar er zit wel verschil in. “Standjes die de vagina verkorten (wanneer je je benen dichterbij je buik of borst brengt) kunnen erbij helpen om de A-spot te vinden,” volgens Tyomi. “Ik raad het ‘planking-standje’ aan, waarmee je de spot makkelijk kunt vinden.”



Zoals altijd bij seks, is het erg belangrijk om te communiceren wat wel en wat niet goed voelt. “Ik heb partners gehad die dachten dat het mijn G-spot was, zelfs nadat ik “dieper!” riep tijdens de seks,” vertelt Sloan. “Ik heb een aantal partners verteld over mijn A-spot, maar ze reageerden met de vraag: “Weet je zeker dat je niet gewoon een hele diepe G-spot hebt?” Ik ben iemand die regelmatig met beide plekjes speelt, dus ik ben me erg bewust van de verschillende gevoelens die ze me geven. Er zit zeker verschil in.“



Maar hoe kun je de A-spot stimuleren? Sloan raadt het meest veelzijdige seksspeeltje aan: de handen. “Vingers kunnen de juiste druk en het juiste ritme geven. Ik vind het ook ongelofelijk opwindend als mijn partner me vingerneukt totdat ik klaarkom.”



Meer dan 75 procent van de vrouwen kunnen geen orgasme krijgen van alleen penetratie. Tyomi vindt het onwaarschijnlijk dat mensen alleen via stimulatie van de A-spot een orgasme krijgen. “Vrouwen genieten meer van de golf aan orgasmes die het kan helpen produceren, en van het feit van de vagina veel vochtiger wordt. Onze partners genieten ervan dat onze vagina’s natter en strakker worden, en dat we trillen van genot.. De gladde textuur van de A-spot is fijn om tegenaan te wrijven.” Het gevoel wordt nog beter in combinatie met clitorale stimulatie. Seksspeeltjes met een gebogen uiteinde, zoals de Abby G, zijn perfect om de A-spot te bereiken. Of probeer een groot en dik speeltje, die heel je vagina vult.



Videos by VICE

De auteur met de njoy Eleven Toy

Het is lastiger om de A-spot te vinden met een echte penis, of met een strap-on. “Ga diep de vagina in en ga op zoek naar de ‘gladde’ plek aan de buikzijde van de vagina. De vagina wordt vrijwel meteen vochtig en je krijgt een euforisch, ontspannen en opwindend gevoel,” zegt Tyomi. “De penetrerende partner moet misschien een beetje naar links of naar rechts bewegen om de spot makkelijker te bereiken. Het is belangrijk om geduld te hebben.”



Het kan zijn dat jij niet houdt van het gevoel dat de A-spot je geeft. Ook niet alle vrouwen houden van stimulatie van de G-spot. “Ik ken veel mensen die ervan houden, maar ook een hoop mensen die het geprobeerd hebben maar er niet enthousiast over waren,” zegt Sloan. “Voor sommige mensen werkt het, voor sommige mensen niet.” Het is belangrijk om niet zomaar een vinger/penis/speeltje in de vagina de rammen en te denken dat het vanzelf leidt tot een orgasme. “Iemand ‘te diep’ neuken kan erg pijnlijk zijn, vanwege de baarmoederwand. Je moet niet te diep en te hard penetreren, tenzij je weet dat diegene dat lekker vindt.”



Maar als je hetzelfde bent als ik, en je alleen al tintelingen krijgt als je jezelf voorstelt hoe dit gevoelige plekje aanvoelt, dan is de kans groot dat jij alle magische dingen gaat ervaren die de A-spot te bieden heeft. In je eentje, of samen met een partner. “Stimulatie van de A-spot is een techniek die ervoor kan zorgen dat jij en je partner tegelijkertijd een orgasme krijgen,” legt Tyomi uit. “Wil je samen klaarkomen? Ga dan op zoek naar de A-spot.”