Het stormt steeds harder op onze oceanen

Sinds 1985 zijn de oceanen steeds stormachtiger geworden, volgens een onderzoek dat afgelopen donderdag in Science is gepubliceerd. Op de meest extreme plekken zijn de windsnelheid en golfhoogte met 5 tot 8 procent toegenomen.

Als deze tendens zich voortzet, kan het de effecten van de zeespiegelstijging verergeren – zoals overstromingen die gemeenschappen aan de kust bedreigen en natuurlijke ecosystemen beschadigen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ian Young en Agustinus Ribal, professoren aan de afdeling infratechniek van de Universiteit van Melbourne. In het onderzoek analyseerden zij wind- en golfgegevens van 31 satellieten en 80 oceaanboeien.

Ze ontdekten dat winden en golven wereldwijd gemiddeld sterker werden. Dit fenomeen was vooral voelbaar in de Zuidelijke Oceaan, die in vergelijking tot 33 jaar geleden 8 procent winderiger is en 5 procent meer kans heeft om extreme golven te produceren.

“Het lijken geen grote percentages te zijn, maar als het zo doorgaat kan het grote gevolgen hebben, die merkbaar zullen zijn over de hele wereld,” zei Young in een verklaring.

Volgens de auteurs is het nog onduidelijk welke rol klimaatverandering precies speelt in deze ontwikkeling, omdat de wisselwerking tussen de oceanen, de atmosfeer en het mondiale klimaat erg complex is. Het is mogelijk dat zeeën stormachtiger worden vanwege de opwarming van de aarde, maar ook dat stormachtige omstandigheden op hun beurt bijdragen aan extreme weersomstandigheden.

“Windsnelheid en golfhoogte spelen een belangrijke rol in het inschatten van de toekomstige zeespiegel,” schrijven de auteurs in hun paper.

Zeelieden vertellen al eeuwen verhalen over gigantische golven en orkaanwinden op het midden van de oceaan. Nu lijkt het erop dat de zee stormachtiger gaat zijn dan ooit, en niet alleen schippers daaronder zullen lijden.