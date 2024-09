Het succesvolle vechtersbestaan van Abraham Lincoln

Eerder deze maand vierde de partij nog dat zij de 16e Republikein af mochten leveren voor het presidentschap met een quote van Lincoln, die eigenlijk van iemand anders bleek te zijn.

Dus toen de voormalige minister van Defensie Donald Rumsfeld (die in een vroeg verleden ooit worstelaar was) verwees naar Lincoln’s voorliefde voor diezelfde sport, ging de website Politifact toch maar even de feiten checken. Het bleek dat Abraham Lincoln inderdaad een fan van vechtsport waqs. Hij hangt zelfs in de National Wrestling Hall of Fame.

Videos by VICE

“Het is geen sprookje of verzinsel,” vertelt Ronald C. White Jr., in een interview met WWE.com in 2012. “Lincoln deed echt worstelen en hij was behoorlijk goed.” White Jr. kan het weten. Hij is expert op het gebied van Lincoln en auteur van de bestseller A. Lincoln: A Biography. “Het zat in zijn achtergrond,” voegt hij daar aan toe. “Lincoln worstelde in zijn jeugd in Indiana heel wat af.”

Het winnen van zo’n potje worstelen was eerder regel dan uitzondering voor de jonge Abe, volgens de National Wrestling Hall of Fame. “In het ruige karakter van de frontier was worstelen meer een normaal (en agressief) tijdverdrijf dan een sport. Lincoln, die langer dan één meter negentig was, was in de omgeving waar hij opgroeide behoorlijk bekend. Hij schijnt zelfs maar één wedstrijd te hebben verloren.”

Volgens Sports Illustrated verloor hij dat ene potje tijdens de opstand van de Black Hawk Indians in 1832, toen Hank Thompson hem de baas was door hem in twee rondes te verslaan. De journalist van Sports Illustrated, David Fleming, omschreef Abe als een “trots deelnemer maar een bescheiden sportman,” maar Lincoln was niet vies van een dosis trashtalk.

Na een wedstrijd waarin hij een tegenstander in één ronde versloeg, draaide Abe zich om naar de boze menigte die zich om het gevecht had verzameld, en daagde hen uit. “Any of you want to try it, come on and whet your horns!” Niemand durfde hierop in te gaan.

Lincoln vocht niet alleen voor de glorie en roem. Hij gebruikte zijn vaardigheden ook om anderen te verdedigen. Toen zijn stiefbroertje op een veerpontje ruzie had met een groep mannen, gooide de 19-jarige Lincoln deze mannen één voor één overboord.

Zijn meest bekende en best gedocumenteerde wedstrijd ontstond door een vergelijkbare situatie. Toen de winkel waar hij werkte, werd bezocht door een lokale gang wist de eigenaar van de winkel, Denton Offut, meteen hoe hij moest handelen. Nadat hij opschepte over hoe sterk Lincoln wel niet was en zei dat hij alle gangleden eigenhandig aan kon, daagde Jack Armstrong, leider van de gang, Lincoln uit voor een worstelwedstrijd.

Er doen meerdere verhalen de ronde over wat er gebeurde tijdens deze wedstrijd. Roger J. Norton, geschiedenisleraar en Lincoln-kenner, beschrijft het geheel op zijn website: “Het hele stadje liep uit om het te zien. Denton Offut zette 10 dollar in op een overwinning van Lincoln. Anderen wedden om nog hogere bedragen, drank, en zelfs om wapens. Lincoln was natuurlijk lang en woog zo’n 84 kilogram, maar Jack Armstrong was een tegenstander met veel ervaring. Hij mocht dan wel kleiner zijn dan Lincoln, toch was hij zo sterk als een beer.”

De twee cirkelden een tijdje om elkaar heen en wisten af en toe een rake klap uit te delen. Toch lukte het geen van beiden in het begin om de ander tegen de grond te werken. Langzaam begon Armstrong er genoeg van te krijgen. Uiteindelijk greep Lincoln zijn tegenstander bij de nek en schudde hij hem heen en weer alsof het een klein kind was. Hierop reageerden alle leden van The Clary’s Grove (de gang waar Armstrong leider van was), en even leek het erop dat de knokploeg Lincoln te lijf zou gaan. Lincoln stapte op zijn beurt achteruit en bood aan ze één voor één te verslaan.”

De National Wrestling Hall of Fame omschrijft de wedstrijd echter op een andere manier: “Vanaf het begin was Lincoln al sterker en dominanter dan Armstrong. Toen die op een gegeven moment ook nog eens de regels begon te overtreden, tilde Lincoln hem op en gooide hem op de grond, waarna Armstrong zijn bewustzijn verloor.”

“Verschillende verhalen vertellen dat Armstrong doorkreeg dat hij niet kon winnen,” vertelt Zach Linder van WWE.com. “Hier speelde hij op in door Lincoln te laten struikelen. Dat motiveerde de altijd sportieve Lincoln om Armstrong bij de nek te pakken en heen en weer te schudden alsof het een slappe pop was. De gangleden van The Clary’s Grove dwongen Lincoln in een hoek. Sommigen zeggen inderdaad dat hij vervolgens aanbood hen één voor één te verslaan, maar Armstrong riep zijn zijn gangleden terug. Tot slot besloten de twee geen winnaar aan te wijzen en akkoord te gaan met een gelijkspel. Armstrong omschreef Lincoln als: ‘de beste die ooit in ons gebied de strijd me ons aandurfde.’”

De meeste historici zijn het erover eens dat het vooral te danken was aan het karakter van Lincoln dat hij niet te grazen werd genomen door de gang. “Lincoln zou de wedstrijd dan volgens de regels wel gewonnen hebben,” zegt White jr., “Wat Lincoln echt populairder maakte, was het feit dat hij vele malen sterker was maar de wedstrijd niet op deze manier wilde winnen.”

Het gevecht vormde een mooie basis voor Lincoln’s politieke nalatenschap. 180 jaar later gebeurde iets vergelijkbaars in Canada, waar premier Justin Trudeau een bokswedstrijd voor een goed doel wist te winnen.

“Deze gebeurtenis had grote invloed op de vorming van Abraham Lincoln,” schrijven Irving Stone en William Osborn Stoddard in hun biografie over de Amerikaanse president. “Zijn moed en lef werden op de proef gesteld en lieten een diepe indruk achter bij de ruige bevolking van de regio. Hierna durfde niemand hem nog uit te dagen, en besloot Jack Armstrong hem zelfs op te nemen in de gang en hem als beste vriend in vertrouwen te nemen. Het was slechts een kwestie van tijd voordat de gevolgen hiervan duidelijk werden. Alle leden van The Clary’s Grove gang hadden immers politieke invloed en ontzag voor de kennis en kunde van Lincoln. Bovendien kon Abraham Lincoln ook nog lezen en schrijven. Het verhaal van de wedstrijd werd dan ook snel landelijk bekend, en de populariteit van de held van het verhaal begon toe te nemen.”

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.