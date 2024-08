Het type vrouw waar je op valt zegt veel over wie jij bent

Bijna iedereen valt wel op een bepaald type. Sommigen zeggen dat het ze “alleen om het innerlijk gaat” of dat ze gewoon “op mensen vallen”, maar dat is meestal onzin: we daten altijd steeds weer opnieuw met dezelfde soorten mensen, en daarna weer opnieuw, totdat de dood of het huwelijk ons scheidt.



Psychologen zullen zeggen dat we daarmee de leegte proberen op te vullen die is achtergelaten door onze ouders, en volgens wetenschappers heeft het met hormonen te maken. Maar we hebben al die toelichting niet nodig om te weten dat het waar is. Als je tijdens je jeugd vooral viel op alto’s (of e-girls, zoals dat tegenwoordig gaat), zul je als vijftiger nog steeds een zwak hebben voor vrouwen die zich zwart kleden en veel eyeliner gebruiken. En als je je pijlen in je examenjaar vooral richtte op meisjes die minstens cum laude afstudeerden, dan mik je ook nu waarschijnlijk op de wat meer belezen types.

Laatst schreven we voor vrouwen wat je smaak qua mannen over je zegt, nu draaien we het om. Want heteromannen, jullie kunnen natuurlijk net zo makkelijk in een hokje ingedeeld.

De carrièretijger

Deze hooggekwalificeerde, overuren draaiende vrouw is alleen geïnteresseerd in mannen die ‘ambitieus’ zijn en op z’n minst een opleiding hebben voltooid aan een gerenommeerde universiteit. En dat komt prima uit, want jij hebt meerdere masterdiploma’s, een complexe muzieksmaak en een boekenkast vol Russische literatuur uit de negentiende eeuw. Aangezien je ook nog een werkweek van minstens zestig uur hebt, slaap je gemiddeld vijf uur per nacht – maar dat red je allemaal prima. Jullie staan onder vrienden en familie bekend als ‘powerkoppel’.

Tegelijkertijd leiden jullie een vluchtig bestaan. Jullie zijn al vijf jaar samen, maar in al die tijd ben je pas een paar keer in haar tijdlijn langsgekomen – wat jou op zich niet zoveel uitmaakt, want je moet werk en privé ook gewoon gescheiden houden.

Toch komen op een dag al je opgekropte gevoelens eruit, en beland je op een net iets te gezellige vrijmibo met een van je Zuidas-collega’s in een verlaten kantoorkamertje, waar jullie na afloop alle stapels papieren weer netjes op hun plek terugleggen terwijl jullie licht verward jullie overhemden dichtknopen.

Een onbereikbare meid op Insta

Ze heeft vast ook wel andere hobby’s, maar haar instagramaccount staat in ieder geval volledig in het teken van het feit dat ze er heel goed uitziet. Haar story’s bestaan negen van de tiende keer uit een zeer artistieke selfie waarop je een prima uitzicht hebt op haar tieten, en die je dus doorstuurt naar je vrienden, maar niet zonder dat je er zelf eerst drie kwartier naar hebt zitten turen.

Je weet eigenlijk maar weinig van haar, waardoor je er van alles bij kunt fantaseren. Misschien denk je wel dat ze de ware voor je is. Je vindt het alleen wel wat eng om toenadering te zoeken: als je op een van haar foto’s reageert met hartjes-ogen, kan het best zijn dat ze alleen je bericht liket – als ze het bericht überhaupt al opent.

Zodra ze hapt, vind je het echter gelijk een stuk minder interessant en ga je gewoon weer op zoek naar het volgende, raadselachtige account.

De vrouw met smaak

Zij werkte voor kledingwinkels als Cos en & Other Stories, en jij vond het allemaal wel best om mee te gaan als ze weer eens af moest reizen naar Milaan of Zuid-Frankrijk. Of als jullie in de zomer naar het park gingen, met een zelfgemaakte auberginedip en een kleedje van 100 procent schapenwol.



Net als zij werk jij in de creatieve sector, wat dat ook precies mag betekenen. Je kunt prima rondkomen, maar dat komt vooral doordat je ouders je iedere maand nog wat geld toestoppen. Hoeveel zeg je liever niet.

Een groot deel van je persoonlijkheid is gebaseerd op het feit dat je keurig bent opgevoed en je vroeger op school voor mietje werd uitgemaakt. Voor nu laat je je schrijfambities vooral aan je vriendin over, maar er komt een dag waarop je dat zat bent en een uiteenzetting schrijft over hoe het is om in deze moderne tijd een man te zijn.

Een influencer

Het is best voordelig om de wederhelft van een influencer te zijn, want het levert veel gratis hotelovernachtingen en etentjes op. Jij bent een man die wel houdt van een beetje invloed – en een man die sinds een jaar geleden ineens best veel huidcrème gebruikt.

Je vindt het belangrijk hoe iemand eruitziet, zowel online als offline. Je houdt je bezig met haar fotografie en uiterlijke verzorging – je bent haar Mario Testino en Mario Badescu tegelijk. Eigenlijk ben je haar fulltime (onbetaalde) stylist en fotograaf, en dat doe je voor haar, maar toch zeker ook wel voor jezelf. Wie voor een influencer kiest, kiest ervoor om gezien te worden: om ook zelf een rol te spelen in alle dingen die zij post. En dat kan lang niet iedereen je bieden.

Het meisje dat eng veel op je zus lijkt

Op de profielfoto’s van zo’n beetje ieder socialmedia-account sta je samen met een meisje van wie het niet helemaal duidelijk is wat ze nou van je is. Je ziet jullie samen in het park, op het strand of op de top van een berg, met allebei dezelfde bodywarmer. Je ziet jullie lachen, waarbij jullie mondhoeken op exact dezelfde manier omhoog krullen. Je ziet jullie met precies dezelfde blik in de camera kijken, alsof jullie in een rolletje spelen in een tv-reclame van een reisverzekeraar.

Wanneer iemand opmerkt dat jullie wel erg veel op elkaar lijken, kijken jullie elkaar aan en zeggen jullie: “Ja, dat horen we wel vaker hè?” Je aait over haar rug.

Als dat meisje daadwerkelijk je zus is, heb je zo’n goede broer-zusrelatie waarbij je elkaar vaak selfies stuurt, het prima vindt om in hetzelfde bed te slapen en het uitgebreid over elkaars seksleven kunt hebben. Als dat meisje je vriendin is, dan heb je waarschijnlijk een probleem met je zus.

Het alternatieve tiepje

Misschien denk je dat dit soort mannen littekens van slangenbeten hebben en hun armen vol tatoeages zitten van The Nightmare Before Christmas. Dat zou ook best kunnen, maar de vriendinnen van ‘alt-mannen’ hebben verder meestal gewoon een sales-baantje, luisteren naar housemuziek en zijn eigenlijk veels te goed voor ze.

Op het ‘alt-meisje’ – vegans met neusringen en een hoeveelheid eyeliner om nachtmerries van te krijgen – vallen meestal mannen die vroeger op school wat gemeen tegen ze deden, gamers die voor porno betalen of comedians die even uit vorm zijn. Is dit allemaal niet van toepassing, dan hebben jullie elkaar waarschijnlijk via Happn ontmoet, nadat jullie elkaar gekruist hadden bij een of ander muziekfestival.

