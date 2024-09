Het universum lacht je toe met ‘Voyager’ van Inigo Kennedy

Laatst maakte ik een wandeling, en zag ik plots een briefje van tien euro liggen. Er was niemand in de buurt, dus met een kloppend hart stopte ik de vondst in mijn knuistje. Ik voelde me gezegend. Dit teken van het universum moest wel een blijk van waardering zijn voor mijn bestaan waarin ik zo nu en dan morele afwegingen maak en soms goeie besluiten neem. Tien euro is natuurlijk niet veel – je kan er met een beetje geluk drie vrienden mee trakteren op een rondje pils – maar die onverwachtheid vulde mijn maag met een portie rondfladderende vlinders (en later dus een biertje).

Stel je nu voor dat je nietsvermoedend het internet afstruint en net zo pardoes een tientje vindt, maar dan is het geen tien euro, maar Voyager van Inigo Kennedy. Ja, dan voel je je #blessed van je kleine teennagel tot het hoogste haartje op je kruin.

Is het dat opzwepende ritme? Komt het door het melodische gebliep? Maakt die subtiele, maar solide opbouw me zo vrolijk? Nee, een precieze vinger kan ik er niet opleggen, maar Voyager is gewoon fucking vet. Op 16 juni brengt Inigo Kennedy de EP Tornado uit op Token Records, dat overigens in z’n geheel top is.

Santé!