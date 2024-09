Het Vaticaan heeft zojuist glutenvrije hosties verboden

Paus Franciscus is dol op gluten. Als hij de daklozen van Rome niet trakteert op pizza, is hij wel ergens een pizza aan het zegenen – geen grapje.

Francis en zijn matties nemen maatregelen om de heilige communie niet te laten besmeuren door glutenvrije hosties. In een brief aan alle bisschoppen schrijft kardinaal Robert Sarah: “Op verzoek van Paus Franciscus worden alle glutenvrije hosties als ongeschikt verklaard voor de viering van de eucharistie.”

Videos by VICE

De eerste heilige communie was het Laatste Avondmaal van Jezus Christus. Tijdens deze feestdag herdenken katholieken het offer dat Jezus heeft gegeven door zijn lichaam te nuttigen. Zijn vlees en bloed worden gesymboliseerd door brood en wijn.

Maar blijkbaar was er opheldering nodig over welk brood wel of niet geschikt was voor de traditie. In een tijd van steeds meer en steeds populairdere glutenvrije producten, vond de Katholieke Kerk het nodig om duidelijkheid te geven welk zetmeel geschikt is voor de communie.

“Tot voor kort maakte de religieuze gemeenschap het brood en de wijn voor de viering van de eucharistie,” staat in de brief. “Vandaag de dag worden deze producten ook in supermarkten, en zelfs via het internet verkocht.”

Kardinaal Sarah herinnert het bisdom eraan dat hosties volgens de kerkelijke wet van pure tarwe gemaakt moeten zijn. Overtreding van deze wet wordt gezien als een doodzonde.

Deels glutenvrije hosties zijn wel toegestaan, zolang er maar een kleine hoeveelheid pure tarwe aan te pas is gekomen. Alleen dan kan de hostie doorgaan voor het lichaam van Jezus Christus. Glutenvrije wafels zijn volledig verboden.

Maar ook het bloed van Christus moet puur zijn. “De heilige traditie van het eucharistie moet beschermd worden. De wijn moet gemaakt zijn van de vruchten van de wijnstok, puur, natuurlijk en rein zijn, en niet gemengd met andere stoffen.

Om het even samen te vatten: het Vaticaan is cool met hippe biologische wijntjes, maar als je geen gluten mag, loop dan maar naar de hel – maar echt.