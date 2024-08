De rivaliteit tussen Boca Juniors en River Plate is misschien wel de grootste rivaliteit in de voetbalwereld. Wat ooit begon als een klassenstrijd in Buenos Aires, is nu de Superclasico. VICE Sports ging naar de Argentijnse stad om de beruchte Barras Brava van Boca Juniors te spreken over hun invloed op de rivaliteit en alles daaromheen.

