Het verhaal achter die drie anti-moslimvideo’s die Trump vandaag retweette

Donald J. Trump, de president van de Verenigde Staten, retweette voor zijn 43.6 miljoen volgers vanmiddag drie anti-moslimvideo’s die waren gepost door de extreemrechtse activistengroep Britain First.

De oorspronkelijke tweets werden gisteren geplaatst door Jayden Fransen, de vice-voorzitter van de organisatie. De video’s zijn getiteld: ‘VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches!‘, ‘VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death!‘ en ‘Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary!’ De eerste twee video’s bevatten geweld dat volgens Fransen door moslims werd gepleegd.

Videos by VICE

De eerste video verscheen oorspronkelijk op Dumpert, maar werd op verzoek van de politie en het slachtoffer verwijderd nadat de dader via de reacties opgespoord en gearresteerd werd. De maker van de video werd zelf ook gearresteerd. Op Dumpert werden er echter geen claims gemaakt over moslims of immigranten, en heette het filmpje ‘Krukkenknul krijgt laffe klappen’. Na Trumps retweet verscheen er op Geenstijl een reactie waarin beweerd werd dat de dader “geen moslim, laat staan een migrant, maar gewoon een Nederlander” is.

“Geen moslim. Geen migrant. #FakeNews” dus, zoals ze zelf schreven.

De video ‘Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death!‘ stamt nog uit 2013, toen een jongeman van het dak werd geduwd in Alexandrië, Egypte. Dat gebeurde tijdens gewelddadige zomer die volgde nadat president Mohamed Morsi was gewipt. De dader, Mahmoud Ramadan, is veroordeeld voor moord. In 2015 is hij opgehangen.

De titel van de laatste video, ‘Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary!‘, dekt de lading eigenlijk uitstekend. Het is de moeite van het vermelden waard dat in de eerste drie maanden van dit jaar het aantal incidenten met gewelddadigheid, vandalisme of agressie jegens moskeeën in Amerika is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

De afgelopen paar jaar is Britain First geëvolueerd van een marginale vertakking van de BNP tot een van de beter georganiseerde extreem-rechtse groeperingen. In de nasleep van het ineenstorten van de English Defence League kreeg Britain First enige notoriteit toen de groep begon met “Christelijke patrouilles” als reactie op de “Muslim patrols” van de islamitische prediker Anjem Choudary. VICE UK had eerder dit jaar nog een akkefietje met de groep (hieronder ook ge-embed) tijdens een protest dat ze bij Westminster hielden na de terreuraanvallen in maart. Maar ze zijn het bekendst door hun aanwezigheid online. Op Twitter en Facebook delen ze memes en plaatjes, die variëren van vrij onschuldige plaatjes van klaprozen tot aan het soort gewelddadige anti-moslimvideo’s dat de president twee uur geleden retweette.

Paul Joseph Watson is een van de presentatoren van het paranoïde samenzweringskanaal Infowars en iemand die vooraan staat als het neerkomt op het toejuichen van Trumps acties. Maar zelfs deze kerel liet weten dat het retweetten van inhoud van een partij als Britain First er niet al te best uitziet (“Not great optics”).

—

Bekijk hieronder de video ‘Britain First vs Anifascists vs Police’