Het verhaal achter ‘Sandstorm’, een van de grootste dancehits allertijden

Er is een kleine kans dat je de naam “Sandstorm” niet kent, maar het nummer ken je sowieso. De track van Darude is al jaren een wereldwijde clubhit, bracht een uitstekende meme voort, en kan werkt uitstekend als achtergrondmuziek in een video waarin een nazi een klap krijgt. Dit nummer is zo alomtegenwoordig, dat het gemakkelijk is om te vergeten dat het verhaal erachter net zo wild is als de track zelf.

In deze VICE Special kijken we naar dat verhaal, met de man die Sandstorm schreef, Ville Virtanan, AKA Darude. Aan het eind van de jaren negentig was de Fin gewoon iemand die hield van uitgaan, en die af en toe wat plaatjes draaide – maar toen hij Sandstorm uitbracht, stond hij opeens bovenaan de hitlijsten, en kon hij draaien in elke club. Virtanen vertelt aan VICE hoe hij het nummer bedacht en stelt ons voor aan de dj’s en producers die hem helpen bij het maken van de legendarische track. Daarna neemt hij ons mee naar een optreden op een enorm EDM-festival in Finland, waar Sandstorm zestien jaar nadat-ie uitkwam nog steeds een hit is.