Het verhaal achter You’ll Never Walk Alone: het anthem van Liverpool

Gerry Marsden (van Gerry & the Pacemakers) weet dat als geen ander. Hij komt uit Liverpool en maakte “You’ll Never Walk Alone” populair, het lied dat uit zou groeien tot het beste clublied ooit. Clubs als Feyenoord en Borussia Dortmund zingen het ook regelmatig, maar de wortels van de bekende versie van het lied liggen in Liverpool. We besloten tot de kern van dit alles te komen door het verhaal te horen van de bron: Gerry Marsden zelf. VICE Sports bezocht Anfield Stadium met Gerry om erachter te komen hoe het allemaal begon.

—

